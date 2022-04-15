Данилов: Большая ошибка, когда политики начинают нас объединять с РФ. Ну какого черта я должен иметь такого брата?

Данилов: Господин Макрон – такой же, как и остальные россияне Фото: rnbo.gov.ua

Макрон 13 апреля отказался называть действия России в Украине геноцидом, заявив, что хочет быть "осторожным" с терминологией, используемой для описания войны, которую ведет Россия против Украины. Он назвал действия РФ военными преступлениями и сказал, что народы Украины и России – "братские".

В МИД Украины заявили, что разочарованы словами Макрона. В Офисе президента выразили ожидание, что такая позиция – "временное явление".

Данилов сказал, что "господин Макрон – такой же, как и остальные россияне".

"Ну какие мы братья, скажите, пожалуйста? У нас другой язык, другая культура, у нас вообще все другое. У нас поведение другое. Ну какого черта я должен иметь такого брата? На что он мне нужен? Братья же не убивают. И когда Макрон из-за своих выборов начинает заигрывать… Не надо так поступать. Мы разные. И это большая ошибка, когда "большие политики" начинают нас объединять", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)