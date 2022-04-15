Данилов: Большая ошибка, когда политики начинают нас объединять с РФ. Ну какого черта я должен иметь такого брата?

Макрон 13 апреля отказался называть действия России в Украине геноцидом, заявив, что хочет быть "осторожным" с терминологией, используемой для описания войны, которую ведет Россия против Украины. Он назвал действия РФ военными преступлениями и сказал, что народы Украины и России – "братские".
В МИД Украины заявили, что разочарованы словами Макрона. В Офисе президента выразили ожидание, что такая позиция – "временное явление".
Данилов сказал, что "господин Макрон – такой же, как и остальные россияне".
"Ну какие мы братья, скажите, пожалуйста? У нас другой язык, другая культура, у нас вообще все другое. У нас поведение другое. Ну какого черта я должен иметь такого брата? На что он мне нужен? Братья же не убивают. И когда Макрон из-за своих выборов начинает заигрывать… Не надо так поступать. Мы разные. И это большая ошибка, когда "большие политики" начинают нас объединять", – заявил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент РФ Владимир Путин объявил его ночью 24 февраля, сказав, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".
О том, что действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида, президент Украины Владимир Зеленский говорил еще 27 февраля.
4 апреля в ходе поездки в Бучу он сказал, что Украине известно о тысячах мирных граждан, замученных российскими оккупантами, и называл массовые убийства народа Украины геноцидом.
После того как стало известно о зверствах россиян против мирного населения в Киевской области, в частности в Буче, президент Польши Анджей Дуда подчеркнул: "Сложно отрицать, что РФ совершает геноцид в Украине. То, что гибнут мирные жители Украины, четко показывает, какова цель российского вторжения. Цель этого вторжения – ликвидация украинской нации".
12 апреля Сейм Литвы принял резолюцию, которой призвал признать геноцид украинского народа со стороны России. В тот же день президент США Джо Байден впервые назвал войну РФ против Украины геноцидом.