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ПОЛИТИКА

Данилов: Большая ошибка, когда политики начинают нас объединять с РФ. Ну какого черта я должен иметь такого брата?

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Данилов: Господин Макрон такой же, как и остальные россияне
Данилов: Господин Макрон – такой же, как и остальные россияне
Фото: rnbo.gov.ua

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью "ВВС News Україна", которое вышло 14 апреля, раскритиковал слова президента Франции Эммануэля Макрона, который назвал народы Украины и России "братскими".

Макрон 13 апреля отказался называть действия России в Украине геноцидом, заявив, что хочет быть "осторожным" с терминологией, используемой для описания войны, которую ведет Россия против Украины. Он назвал действия РФ военными преступлениями и сказал, что народы Украины и России – "братские".

В МИД Украины заявили, что разочарованы словами Макрона. В Офисе президента выразили ожидание, что такая позиция – "временное явление".

Данилов сказал, что "господин Макрон – такой же, как и остальные россияне".

"Ну какие мы братья, скажите, пожалуйста? У нас другой язык, другая культура, у нас вообще все другое. У нас поведение другое. Ну какого черта я должен иметь такого брата? На что он мне нужен? Братья же не убивают. И когда Макрон из-за своих выборов начинает заигрывать… Не надо так поступать. Мы разные. И это большая ошибка, когда "большие политики" начинают нас объединять", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил его ночью 24 февраля, сказав, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".

О том, что действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида, президент Украины Владимир Зеленский говорил еще 27 февраля.

4 апреля в ходе поездки в Бучу он сказал, что Украине известно о тысячах мирных граждан, замученных российскими оккупантами, и называл массовые убийства народа Украины геноцидом.

После того как стало известно о зверствах россиян против мирного населения в Киевской области, в частности в Буче, президент Польши Анджей Дуда подчеркнул: "Сложно отрицать, что РФ совершает геноцид в УкраинеТо, что гибнут мирные жители Украины, четко показывает, какова цель российского вторжения. Цель этого вторжения – ликвидация украинской нации".

12 апреля Сейм Литвы принял резолюцию, которой призвал признать геноцид украинского народа со стороны России. В тот же день президент США Джо Байден впервые назвал войну РФ против Украины геноцидом.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Франция, МИД Украины, война России против Украины, Эммануэль Макрон, Алексей Данилов
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