На юге Украины оккупанты строят пыточные, похищают людей, воруют деньги и гуманитарную помощь – Зеленский

"Демократический мир должен отреагировать и на то, что оккупанты делают на юге нашего государства – в Херсонской и Запорожской областях. Там строят пыточные, похищают представителей местных властей и всех, кого считают заметными для местных общин, шантажируют учителей, воруют деньги, направленные на выплату пенсий, блокируют и воруют гуманитарную помощь, доводят людей до голода", – сказал он.
По словам украинского президента, оккупанты также "пытаются оторвать Херсонскую и Запорожскую области по примеру так называемых "ДНР" и "ЛНР" – переводят эту территорию в рублевую зону и подчиняют административной машине России".
"Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем, потому что они – это часть оккупационной машины", – объяснил Зеленский.
Он поддержал всех, кто продолжает бороться за Украину на юге страны, и призвал саботировать распоряжения оккупантов, не сотрудничать с ними и протестовать против них.
"Нужно продержаться, чтобы России не удалось исказить жизнь еще в других городах нашего государства, как в Донецке и Луганске", – заявил Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После масштабного вторжения в Украину 24 февраля российские войска захватили часть Херсонской и Запорожской областей. В Херсонской области, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты намерены провести псевдореферендум о создании "ХНР".
Ранее, в 2014 году, россияне создали подобные квазиреспублики ("ДНР" и "ЛНР") в ОРДЛО. В 2022 году, перед масштабным вторжением в Украину, российские власти признали "ЛДНР".