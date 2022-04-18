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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На юге Украины оккупанты строят пыточные, похищают людей, воруют деньги и гуманитарную помощь – Зеленский

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Зеленский призвал украинцев саботировать распоряжения оккупантов
Зеленский призвал украинцев саботировать распоряжения оккупантов
Фото: president.gov.ua

Демократический мир должен отреагировать на действия российских оккупантов на захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в обращении по итогам 17 апреля, видео опубликовано в Facebook Офиса президента.

"Демократический мир должен отреагировать и на то, что оккупанты делают на юге нашего государства – в Херсонской и Запорожской областях. Там строят пыточные, похищают представителей местных властей и всех, кого считают заметными для местных общин, шантажируют учителей, воруют деньги, направленные на выплату пенсий, блокируют и воруют гуманитарную помощь, доводят людей до голода", – сказал он.

По словам украинского президента, оккупанты также "пытаются оторвать Херсонскую и Запорожскую области по примеру так называемых "ДНР" и "ЛНР" – переводят эту территорию в рублевую зону и подчиняют административной машине России".

"Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем, потому что они – это часть оккупационной машины", – объяснил Зеленский.

Он поддержал всех, кто продолжает бороться за Украину на юге страны, и призвал саботировать распоряжения оккупантов, не сотрудничать с ними и протестовать против них.

"Нужно продержаться, чтобы России не удалось исказить жизнь еще в других городах нашего государства, как в Донецке и Луганске", – заявил Зеленский.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/519282566244874/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После масштабного вторжения в Украину 24 февраля российские войска захватили часть Херсонской и Запорожской областей. В Херсонской области, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты намерены провести псевдореферендум о создании "ХНР".

Ранее, в 2014 году, россияне создали подобные квазиреспублики ("ДНР" и "ЛНР") в ОРДЛО. В 2022 году, перед масштабным вторжением в Украину, российские власти признали "ЛДНР".

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