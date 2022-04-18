На юге Украины оккупанты строят пыточные, похищают людей, воруют деньги и гуманитарную помощь – Зеленский

"Демократический мир должен отреагировать и на то, что оккупанты делают на юге нашего государства – в Херсонской и Запорожской областях. Там строят пыточные, похищают представителей местных властей и всех, кого считают заметными для местных общин, шантажируют учителей, воруют деньги, направленные на выплату пенсий, блокируют и воруют гуманитарную помощь, доводят людей до голода", – сказал он.

По словам украинского президента, оккупанты также "пытаются оторвать Херсонскую и Запорожскую области по примеру так называемых "ДНР" и "ЛНР" – переводят эту территорию в рублевую зону и подчиняют административной машине России".

"Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем, потому что они – это часть оккупационной машины", – объяснил Зеленский.

Он поддержал всех, кто продолжает бороться за Украину на юге страны, и призвал саботировать распоряжения оккупантов, не сотрудничать с ними и протестовать против них.

"Нужно продержаться, чтобы России не удалось исказить жизнь еще в других городах нашего государства, как в Донецке и Луганске", – заявил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)