"Каждое рабочее место – помощь защите". Зеленский призвал бизнес трудоустраивать вынужденных переселенцев

Призываю работодателей, как это ни тяжело, пытаться привлекать переселенцев к работе. Сейчас каждое сохраненное и каждое дополнительное рабочее место – это помощь защите государства в войне", – сказал он.

Президент подчеркнул, что за каждого переселенца, которого трудоустроит у себя бизнес, "предприятие получит от государства софинансирование затрат на оплату его труда".

"Это 6500 грн. Заявление можно подать на портале "Дія", – объяснил Зеленский.

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