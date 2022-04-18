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"Каждое рабочее место – помощь защите". Зеленский призвал бизнес трудоустраивать вынужденных переселенцев

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Число вынужденных переселенцев превышает в Украине 7 млн человек
Число вынужденных переселенцев превышает в Украине 7 млн человек
Фото: ЕРА

Украинским бизнесменам следует привлекать к работе на своих предприятиях вынужденных переселенцев, покинувших свои жилища из-за вторжения России. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в обращении по итогам 17 апреля, видео опубликовано в Facebook Офиса президента.

Призываю работодателей, как это ни тяжело, пытаться привлекать переселенцев к работе. Сейчас каждое сохраненное и каждое дополнительное рабочее место – это помощь защите государства в войне", – сказал он.

Президент подчеркнул, что за каждого переселенца, которого трудоустроит у себя бизнес, "предприятие получит от государства софинансирование затрат на оплату его труда".

"Это 6500 грн. Заявление можно подать на портале "Дія", – объяснил Зеленский.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/519282566244874/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

5 апреля Международная организация по миграции опубликовала отчет, согласно которому в Украине в результате масштабного вторжения России вынужденными переселенцами стали около 7,1 млн человек. По данным организации, более 50% перемещенных семей имеют детей, 57% – пожилых родственников, 30% – людей с хроническими заболеваниями.

В частности, власти Львовской области сообщали о порядке 600 тыс. вынужденных переселенцев, которые прибыли в их регион.

Теги: Россия, Украина, война, беженцы, трудоустройство, переселенцы, вторжение, Владимир Зеленский, война России против Украины, работа
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