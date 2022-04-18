"Каждое рабочее место – помощь защите". Зеленский призвал бизнес трудоустраивать вынужденных переселенцев

Призываю работодателей, как это ни тяжело, пытаться привлекать переселенцев к работе. Сейчас каждое сохраненное и каждое дополнительное рабочее место – это помощь защите государства в войне", – сказал он.
Президент подчеркнул, что за каждого переселенца, которого трудоустроит у себя бизнес, "предприятие получит от государства софинансирование затрат на оплату его труда".
"Это 6500 грн. Заявление можно подать на портале "Дія", – объяснил Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
5 апреля Международная организация по миграции опубликовала отчет, согласно которому в Украине в результате масштабного вторжения России вынужденными переселенцами стали около 7,1 млн человек. По данным организации, более 50% перемещенных семей имеют детей, 57% – пожилых родственников, 30% – людей с хроническими заболеваниями.
В частности, власти Львовской области сообщали о порядке 600 тыс. вынужденных переселенцев, которые прибыли в их регион.