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13 апреля, 2022
 
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"Она к себе в дом взяла переселенцев, и на квартиру взяла". Данилко рассказал, чем во время войны занимается мама Сердючки

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Данилко: Инна в Полтаве
Данилко: Инна в Полтаве
Фото: v_serduchka / Instagram

Выступающий в образе певицы Верки Сердючки украинский шоумен Андрей Данилко в интервью, которое 10 апреля вышло на YouTube-канале "ДА! (World Fun)", рассказал, что Инна Белоконь, которая играет роль матери его героини, после нападения РФ на Украину осталась в Полтаве.

"Инна в Полтаве, мы на телефоне все время. Она к себе в дом взяла из Харькова переселенцев, и на квартиру взяла. Они все время какие-то пироги пекут. Как не позвоню она занята", – сказал он. 

ВИДЕО
Видео: ДА! (World Fun) / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Данилко обрел широкую известность после того, как начал выступать в роли проводницы Верки Сердючки. Впервые он вышел на сцену в этом образе 1 апреля 1993 года на "Юморине" в Полтаве. В 2008 году получил звание народного артиста Украины.

Инна Белоконь выступает вместе с Данилко, играя роль мамы Верки Сердючки.

Теги: Андрей Данилко, война России против Украины, Верка Сердючка, Инна Белоконь
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