  "Она к себе в дом взяла переселенцев, и на квартиру взяла". Данилко рассказал, чем во время войны занимается мама Сердючки

"Инна в Полтаве, мы на телефоне все время. Она к себе в дом взяла из Харькова переселенцев, и на квартиру взяла. Они все время какие-то пироги пекут. Как не позвоню –она занята", – сказал он.
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Данилко обрел широкую известность после того, как начал выступать в роли проводницы Верки Сердючки. Впервые он вышел на сцену в этом образе 1 апреля 1993 года на "Юморине" в Полтаве. В 2008 году получил звание народного артиста Украины.
Инна Белоконь выступает вместе с Данилко, играя роль мамы Верки Сердючки.