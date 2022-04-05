  "Если бы вы увидели меня без кепки и маски, не узнали бы". Данилко рассказал, почему постоянно носит защитную маску на подбородке

Данилко о маске: Это для меня такое укрытие! Фото: v_serduchka / Instagram

"Это для меня такое укрытие! Я сам по натуре непубличный человек, и когда появились эти маски, для всех людей это стало большой проблемой, а для меня – просто спасение. Вот я выхожу в магазин – маску – раз! – вверх. Эта маска уже так пришлась, что когда ее снимаю, мне кажется, что чего-то не хватает", – рассказал он.

Артист предположил, что поклонники теперь узнают его именно по этой маске на подбородке.

"Если бы вы увидели меня без кепки и маски, не узнали бы. Я уже много раз это проверял", – отметил он.

Данилко признался, что появляется в таком виде в основном на отдыхе за границей, чтобы избежать внимания поклонников.

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Видео: Українська правда / YouTube

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