Данилко: Зеленский перестал хотеть нравиться. Если вначале у него было актерское начало, то теперь он настоящий

"Я никогда особо не интересовался политикой. Для меня история Зеленского была в какой-то степени "киношной". Как может простой парень, игравший в КВН, стать президентом страны? Я не оценивал, правильно это или нет, а наблюдал со стороны. Но я наблюдаю сейчас и вижу, что Зеленский перестал хотеть нравиться. Если вначале у него было такое актерское начало, то теперь он настоящий. Очень естественный и органичный, и мне это нравится", – сказал Данилко.

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