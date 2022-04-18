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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава Сумской ОВА о российских оккупантах: Они ссыкливые

Оккупанты разбегались, когда у них подбивали один-два танка, говорит Живицкий
Оккупанты разбегались, когда у них подбивали один-два танка, говорит Живицкий
Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр / Facebook

Российские оккупанты, которые вторгались в Сумскую область, были "ссыкливые", заявил председатель областной военной администрации Дмитрий Живицкий в интервью "Украинской правде", которое было опубликовано 16 апреля.

"Мы поняли, что они такие ссыкливые. Когда в большой колонне на 300, 500, 1000 единиц техники подбивали один-два танка, они разбегались врассыпную! А тогда уже тероборона, местные с охотничьим оружием их просто отстреливали, останавливали, забирали технику, брали в плен", – рассказал он.

Речь об этом зашла при обсуждении вопроса о реакции центральных властей на мартовское видеообращение Живицкого с требованием отреагировать на заход в регион более 10 тыс. единиц техники оккупантов. "Я требую обеспечить Сумскую область ударами Bayraktar, обеспечить работу по наземным целям врага высокоточным оружием, ракетами. Я требую авиацию, которая не даст сегодня стереть с лица земли мою родную Сумщину", – писал он тогда.

"Буквально на следующий день после обращения к нам подтянулась артиллерия, начали работать Bayraktar, с нами начали активно коммуницировать из Генштаба ВСУ, Минобороны, Офиса президента. Тогда мы вместе со всеми, кто передавал координаты, информацию о движении колонн – где сколько единиц стоят или едут – начали атаковать как артиллерией, так и с воздуха. Мы владели 100% информации. Это было очень эффективно", – объяснил Живицкий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия масштабно вторглась в Украину 24 февраля – с юга, севера и востока. По словам Живицкого, в Сумской области в начале вторжения была только территориальная оборона, Вооруженных сил Украины в регионе почти не было.

Об освобождении Сумской области от российских оккупантов глава обладминистрации объявил 8 апреля.

Теги: Россия, оружие, война, оккупация, плен, вторжение, территориальная оборона, российская агрессия, война России против Украины, Дмитрий Живицкий, российские оккупанты
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