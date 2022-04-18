В Мариуполе оккупанты выдают жителям города пропуски, критическая ситуация в вопросе медицины ухудшается – советник мэра

"Сотни горожан вынуждены выстаивать очереди для получения пропуска без которого уже на следующей неделе будет невозможно не только перемещение между районами города, но и нахождение на улице. Поступает информация, что это делается не только для фильтрационных мер, но и в качестве подготовки к паспортизации оставшихся", – написал он.

По словам Андоющенко, оккупанты объявили о предоставлении коридора для сдачи в плен, но защитники города продолжают держать оборону.

"Гуманитарная помощь", которую оккупанты широко рекламируют, фактически является "булкой хлеба и бутылкой воды в сутки", так как ее катастрофически не хватает, отметил Андрющенко. Выдают такую "гуманитарку" в штабах "Единой России" – правящей в РФ партии.

"Какую-либо гуманитарную помощь от Украины или международных организаций оккупанты в город не допускают. Критическая ситуация в части медицинской безопасности ухудшается. Отсутствие врачей, больниц и лекарств создает дополнительный риск жизни. Сезонные болезни, последствия сырых подвалов, антисанитария и хронические болезни – все это набирает обороты и люди не могут получить ни консультации, ни лечение", – добавил он.