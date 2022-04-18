В Мариуполе оккупанты выдают жителям города пропуски, критическая ситуация в вопросе медицины ухудшается – советник мэра

"Сотни горожан вынуждены выстаивать очереди для получения пропуска без которого уже на следующей неделе будет невозможно не только перемещение между районами города, но и нахождение на улице. Поступает информация, что это делается не только для фильтрационных мер, но и в качестве подготовки к паспортизации оставшихся", – написал он.
По словам Андоющенко, оккупанты объявили о предоставлении коридора для сдачи в плен, но защитники города продолжают держать оборону.
"Гуманитарная помощь", которую оккупанты широко рекламируют, фактически является "булкой хлеба и бутылкой воды в сутки", так как ее катастрофически не хватает, отметил Андрющенко. Выдают такую "гуманитарку" в штабах "Единой России" – правящей в РФ партии.
"Какую-либо гуманитарную помощь от Украины или международных организаций оккупанты в город не допускают. Критическая ситуация в части медицинской безопасности ухудшается. Отсутствие врачей, больниц и лекарств создает дополнительный риск жизни. Сезонные болезни, последствия сырых подвалов, антисанитария и хронические болезни – все это набирает обороты и люди не могут получить ни консультации, ни лечение", – добавил он.
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Российские войска не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.
Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны россиян. Затем у жителей появилась возможность покинуть город по специальному коридору, но только на частном транспорте. 12 апреля глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что этот способ россияне также заблокировали.
Часть города контролируют оккупанты, часть – украинские военные. Бои продолжаются.
6 апреля горсовет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать российские мобильные крематории, чтобы "уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии".
Город обороняют полк "Азов" и морские пехотинцы, которые призывают провести его деблокаду.