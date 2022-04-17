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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Четырехлетняя Алиса полтора месяца живет в подвале, где ее мама – военный медик спасает раненых защитников Мариуполя

Алиса 53 дня не выходит из укрытия
Алиса 53 дня не выходит из укрытия
Скриншот видео: ГОРДОН / Telegram

Сотни мирных жителей и защитников Мариуполя отказываются верить гарантиям россиян и остаются в укрытиях на территории завода "Азовсталь". Об этом в редакцию издания "ГОРДОН" написала читательница сайта, чья родственница, военный медик, вместе со своей четырехлетней дочкой все еще остается в Мариуполе.

На видео, которое прислали в редакцию, четырехлетняя Алиса – дочка военного медика из Мариуполя. С первых дней осады города девочка пребывает в укрытии, где располагается импровизированный госпиталь и где ее мама оказывает помощь раненым военным.

"Россияне постоянно бомбят город. Условия в подвале ужасные. Защитники Мариуполя умирают в страшных муках – нет необходимых лекарств и средств для оказания медпомощи. Много раненых, в том числе тяжелых, с ампутациями конечностей", – говорится в письме.

Отмечается, что в этом и других подвалах на территории "Азовстали" от оккупантов скрываются сотни гражданских, женщины с детьми, в том числе с грудными. Люди отказываются верить россиянам и не хотят выходить по предоставленным РФ коридорам.

"Жители Мариуполя не верят больше россиянам после того, как они разбили драмтеатр, роддом, больницы. Они берут людей в заложники, применяют пытки, расправляются с неугодными мирными жителями. Никто не верит гарантиям людей, разбомбивших драмтеатр", – написали родные Алисы и подчеркнули, что всех, кто остался, нужно срочно эвакуировать.

Война России против Украины. Главное (обновляется)


Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение России в Украину. Войска РФ не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.

17 апреля Генштаб ВСУ в утренней сводке предупредил, что российская армия готовит высадку десанта с моря в районе порта Мариуполь. 

Как сообщил советник мэра города Петр Андрющенко, российские оккупанты вечером 16 апреля заявили о предоставлении коридора для сдачи в плен. Однако украинские военные продолжают защищать город. Полк "Азов" и морские пехотинцы призвали провести деблокаду Мариуполя.

Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля заявил, что ежедневно ищет "военное или дипломатическое – какое угодно" решение, чтобы спасти людей в заблокированном Мариуполе, но ни одного реального варианта пока не найдено. "Ситуация в Мариуполе остается очень жесткой. Просто нечеловеческой", – подчеркнул президент. Он отметил, что обращался за помощью в разрешении ситуации к лидерам других стран, но пока что это не помогло.

Теги: Россия, война, военные, Мариуполь, заложники, лекарства, Азовсталь, госпиталь, война России против Украины, больницы
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