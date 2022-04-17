Четырехлетняя Алиса полтора месяца живет в подвале, где ее мама – военный медик спасает раненых защитников Мариуполя

На видео, которое прислали в редакцию, четырехлетняя Алиса – дочка военного медика из Мариуполя. С первых дней осады города девочка пребывает в укрытии, где располагается импровизированный госпиталь и где ее мама оказывает помощь раненым военным.

"Россияне постоянно бомбят город. Условия в подвале ужасные. Защитники Мариуполя умирают в страшных муках – нет необходимых лекарств и средств для оказания медпомощи. Много раненых, в том числе тяжелых, с ампутациями конечностей", – говорится в письме.

Отмечается, что в этом и других подвалах на территории "Азовстали" от оккупантов скрываются сотни гражданских, женщины с детьми, в том числе с грудными. Люди отказываются верить россиянам и не хотят выходить по предоставленным РФ коридорам.

"Жители Мариуполя не верят больше россиянам после того, как они разбили драмтеатр, роддом, больницы. Они берут людей в заложники, применяют пытки, расправляются с неугодными мирными жителями. Никто не верит гарантиям людей, разбомбивших драмтеатр", – написали родные Алисы и подчеркнули, что всех, кто остался, нужно срочно эвакуировать.

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