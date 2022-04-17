Четырехлетняя Алиса полтора месяца живет в подвале, где ее мама – военный медик спасает раненых защитников Мариуполя

На видео, которое прислали в редакцию, четырехлетняя Алиса – дочка военного медика из Мариуполя. С первых дней осады города девочка пребывает в укрытии, где располагается импровизированный госпиталь и где ее мама оказывает помощь раненым военным.
"Россияне постоянно бомбят город. Условия в подвале ужасные. Защитники Мариуполя умирают в страшных муках – нет необходимых лекарств и средств для оказания медпомощи. Много раненых, в том числе тяжелых, с ампутациями конечностей", – говорится в письме.
Отмечается, что в этом и других подвалах на территории "Азовстали" от оккупантов скрываются сотни гражданских, женщины с детьми, в том числе с грудными. Люди отказываются верить россиянам и не хотят выходить по предоставленным РФ коридорам.
"Жители Мариуполя не верят больше россиянам после того, как они разбили драмтеатр, роддом, больницы. Они берут людей в заложники, применяют пытки, расправляются с неугодными мирными жителями. Никто не верит гарантиям людей, разбомбивших драмтеатр", – написали родные Алисы и подчеркнули, что всех, кто остался, нужно срочно эвакуировать.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение России в Украину. Войска РФ не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.
17 апреля Генштаб ВСУ в утренней сводке предупредил, что российская армия готовит высадку десанта с моря в районе порта Мариуполь.
Как сообщил советник мэра города Петр Андрющенко, российские оккупанты вечером 16 апреля заявили о предоставлении коридора для сдачи в плен. Однако украинские военные продолжают защищать город. Полк "Азов" и морские пехотинцы призвали провести деблокаду Мариуполя.
Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля заявил, что ежедневно ищет "военное или дипломатическое – какое угодно" решение, чтобы спасти людей в заблокированном Мариуполе, но ни одного реального варианта пока не найдено. "Ситуация в Мариуполе остается очень жесткой. Просто нечеловеческой", – подчеркнул президент. Он отметил, что обращался за помощью в разрешении ситуации к лидерам других стран, но пока что это не помогло.