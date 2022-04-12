Зеленский: Мы не получаем столько необходимого оружия, чтобы деблокировать Мариуполь

Зеленский: Мы все еще зависим от поставок наших партнеров Фото: president.gov.ua

"Если говорить о необходимом оружии, мы все еще зависим от поставок наших партнеров. К сожалению, мы не получаем столько, сколько необходимо, чтобы быстрее закончить эту войну, чтобы полностью уничтожить врага на нашей земле. И чтобы выполнить те задачи, которые для каждого нашего человека очевидны. В частности, чтобы деблокировать Мариуполь", – сказал он.

По словам президента, это можно было бы сделать, если бы украинские военные "получили самолеты и достаточное количество тяжелой бронетехники, необходимую артиллерию".

"Но все еще приходится об этом договариваться. Все еще приходится убеждать. Все еще приходится выдавливать необходимые решения. Уверен, что мы получим почти все, в чем нуждаемся. Но уходит не только время. Теряются жизни украинцев. Жизни, которые уже не вернуть", – объяснил Зеленский.

Он считает, что "это ответственность и тех, кто до сих пор держит необходимое Украине оружие на складах".

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