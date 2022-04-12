Зеленский: Мы не получаем столько необходимого оружия, чтобы деблокировать Мариуполь

"Если говорить о необходимом оружии, мы все еще зависим от поставок наших партнеров. К сожалению, мы не получаем столько, сколько необходимо, чтобы быстрее закончить эту войну, чтобы полностью уничтожить врага на нашей земле. И чтобы выполнить те задачи, которые для каждого нашего человека очевидны. В частности, чтобы деблокировать Мариуполь", – сказал он.
По словам президента, это можно было бы сделать, если бы украинские военные "получили самолеты и достаточное количество тяжелой бронетехники, необходимую артиллерию".
"Но все еще приходится об этом договариваться. Все еще приходится убеждать. Все еще приходится выдавливать необходимые решения. Уверен, что мы получим почти все, в чем нуждаемся. Но уходит не только время. Теряются жизни украинцев. Жизни, которые уже не вернуть", – объяснил Зеленский.
Он считает, что "это ответственность и тех, кто до сих пор держит необходимое Украине оружие на складах".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Российские войска не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня.
Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны россиян. Затем у жителей появилась возможность покинуть город по специальному коридору, но только на частном транспорте – эвакуационные автобусы оккупанты по-прежнему не пропускают.
По состоянию на начало апреля часть города контролируют оккупанты, часть – украинские военные. Бои продолжаются.
В Мариуполе, по подсчетам мэрии, остается около 130 тыс. человек. Множество людей похитили и депортировали на оккупированные территории или в РФ россияне. По данным мэра города Вадима Бойченко на 8 апреля, депортирована 31 тыс. жителей.
6 апреля горсовет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать российские мобильные крематории, чтобы "уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии".
9 апреля Зеленский говорил, что Мариуполь пытается захватить группировка врага из около 10 тыс. оккупантов.
11 апреля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что "связь с подразделениями сил обороны, которые героически удерживают Мариуполь, устойчива и поддерживается". "Проведение оборонных операций не является темой для публичных обсуждений. Мы делаем возможное и невозможное для победы и сохранения жизней личного состава и мирных жителей по всем направлениям", – отметил он.
Также 11 апреля защищающий Мариуполь полк Нацгвардии "Азов" сообщил о применении оккупантами неизвестного отравляющего вещества, от действия которого пострадали три человека.