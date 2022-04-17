В Мариуполе оккупанты объявили коридор для сдачи в плен, но украинские защитники продолжают оборону города – советник мэра

"Оккупанты с вечера объявили о предоставлении коридора для сдачи в плен. Но по состоянию на сегодняшний день защитники продолжают держать оборону", – сказал он.

Андрющенко также сообщил, что несмотря на желание оккупантов осветить, что место боевых действий ограничено "Азовсталью", это не соответствует действительности. По его словам, вечером 16 апреля шли бои по улице Таганрогской, находящейся на расстоянии 5 км от "Азовстали".

"В ходе боев оккупанты снова обстреляли из тяжелой артиллерии дома частного сектора. Больше всего пострадали дома в районе автотранспортного лицея. Также продолжались обстрелы зоны порта в попытках штурма оккупантами. Место остается небезопасным для гражданских. Мариупольцы, удерживайтесь от попадания в зону опасности и не надевайте ленты на рукава", – написал он.

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