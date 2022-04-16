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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Уничтожение украинских военных в Мариуполе может окончательно поставить точку в любых переговорах с РФ – Зеленский

Уничтожение российскими войсками украинских военнослужащих, защищающих Мариуполь, может закрыть возможность переговоров между странами, считает Зеленский
Уничтожение российскими войсками украинских военнослужащих, защищающих Мариуполь, может закрыть возможность переговоров между странами, считает Зеленский
Фото: president.gov.ua

Украина ведет переговоры, чтобы помочь украинским военным в Мариуполе, но доверия к переговорщикам с российской стороны нет. Об этом президент Владимир Зеленский сказал сегодня во время интервью украинским СМИ. Фрагменты интервью опубликовали LIGA.net, "Украинская правда", видео – пресс-служба президента.

Президент отметил, что переговоры с Россией о прекращении войны зашли в тупик после того, как стало известно о зверствах российских военных в оккупированных населенных пунктах Киевской области, в частности Буче и Бородянке.

Он полагает, что, если Россия действительно хочет переговоров о мире, такие действия станут для нее крупной ошибкой.

"Мариуполь – это может быть как 10 Бородянок. Уничтожение наших всех ребят в Мариуполе – то, что они сейчас делают, – может окончательно поставить точку над любым форматом переговоров. Я считаю, что это их большая ошибка, если они действительно говорят о том, что хотят закончить войну. Тупик, потому что смотрите – мы же не торгуем территориями и нашими людьми", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что ситуация в Мариуполе очень сложная и посредничество других стран пока тоже не помогало.

"Ребята героически защищаются, мы знаем об этом. Доверия к российским переговорщикам в отношении Мариуполя, честно, нет. Мы договаривались, что будет у нас гуманитарный коридор, посредником выступала Турция и лично президент [Реджеп] Эрдоган. Мы договаривались, что он может забрать через Бердянск наших раненых и убитых и местных гражданских, женщин и детей. И в какой-то момент Россия отказалась", – цитирует Зеленского "Интерфакс-Украина".

Президент заверил, что власти "на связи с ребятами" в Мариуполе.

"Они знают, что выполняют самую мощную миссию на сегодняшний день. Так, враг их [настолько] опасается, что количество врага превышает в шесть раз. Несколько кругов блокировки Мариуполя есть", – отметил президент.

На вопрос, что может спасти Мариуполь, Зеленский ответил, что это мощное вооружение, которое другим странам нужно предоставить Украине как можно скорее, и "вопрос переговоров".

"Режим прекращения огня очень необходим, чтобы забрать раненых. Но это зависит от желания России. Они предлагают нашим людям сдаться. Они относятся по-разному к нашим военным там. И вы это прекрасно знаете. И есть военные, которых они ненавидят и вряд ли сохранят им жизнь. Да, может быть Иловайск", – подчеркнул Зеленский.

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Российские войска не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.

Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны россиян. Затем у жителей появилась возможность покинуть город по специальному коридору, но только на частном транспорте. 12 апреля глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что этот способ россияне также заблокировали.

Часть города контролируют оккупанты, часть – украинские военные. Бои продолжаются.

6 апреля горсовет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать российские мобильные крематории, чтобы "уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии".

Город обороняют полк "Азов" и морские пехотинцы, которые призывают провести его деблокаду.

Теги: Россия, Турция, Мариуполь, переговоры, полк Азов, эвакуация, гуманитарный коридор, Иловайск, Владимир Зеленский, война России против Украины
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