Уничтожение украинских военных в Мариуполе может окончательно поставить точку в любых переговорах с РФ – Зеленский

Президент отметил, что переговоры с Россией о прекращении войны зашли в тупик после того, как стало известно о зверствах российских военных в оккупированных населенных пунктах Киевской области, в частности Буче и Бородянке.

Он полагает, что, если Россия действительно хочет переговоров о мире, такие действия станут для нее крупной ошибкой.

"Мариуполь – это может быть как 10 Бородянок. Уничтожение наших всех ребят в Мариуполе – то, что они сейчас делают, – может окончательно поставить точку над любым форматом переговоров. Я считаю, что это их большая ошибка, если они действительно говорят о том, что хотят закончить войну. Тупик, потому что смотрите – мы же не торгуем территориями и нашими людьми", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что ситуация в Мариуполе очень сложная и посредничество других стран пока тоже не помогало.

"Ребята героически защищаются, мы знаем об этом. Доверия к российским переговорщикам в отношении Мариуполя, честно, нет. Мы договаривались, что будет у нас гуманитарный коридор, посредником выступала Турция и лично президент [Реджеп] Эрдоган. Мы договаривались, что он может забрать через Бердянск наших раненых и убитых и местных гражданских, женщин и детей. И в какой-то момент Россия отказалась", – цитирует Зеленского "Интерфакс-Украина".

Президент заверил, что власти "на связи с ребятами" в Мариуполе.

"Они знают, что выполняют самую мощную миссию на сегодняшний день. Так, враг их [настолько] опасается, что количество врага превышает в шесть раз. Несколько кругов блокировки Мариуполя есть", – отметил президент.

На вопрос, что может спасти Мариуполь, Зеленский ответил, что это мощное вооружение, которое другим странам нужно предоставить Украине как можно скорее, и "вопрос переговоров".

"Режим прекращения огня очень необходим, чтобы забрать раненых. Но это зависит от желания России. Они предлагают нашим людям сдаться. Они относятся по-разному к нашим военным там. И вы это прекрасно знаете. И есть военные, которых они ненавидят и вряд ли сохранят им жизнь. Да, может быть Иловайск", – подчеркнул Зеленский.