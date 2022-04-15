Новый уровень "зачисток". Горсовет Мариуполя сообщил, что российские оккупанты откапывают тела похороненных людей

В горсовете отметили, что оккупанты запрещают захоронение убитых ими же людей Фото: ЕРА

"Новый уровень "зачисток" от оккупантов. Как сообщили находящиеся в городе мариупольцы, российские войска начали процесс эксгумации тел, которые до этого были похоронены во дворах жилых домов. Более того, оккупанты запрещают захоронение убитых ими же людей. В каждом дворе поставили смотрителя, который не дает возможности мариупольцам придать земле своих умерших родных или знакомых. Зачем проводится эксгумация и куда будут направлены тела, неизвестно", – говорится в сообщении.

В горсовете считают, что таким образом противник пытается скрыть доказательства своих преступлений.

"Учитывая, что украинская разведка зафиксировала в Мариуполе 13 мобильных крематориев, можно допустить, что российские оккупационные войска пытаются всеми способами замести следы своих военных преступлений в нашем городе. Но у них ничего не получится, весь мир уже фиксирует многочисленные преступления российской армии в Мариуполе. Каждый преступник понесет наказание!" – подчеркнули в горсовете.

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