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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Новый уровень "зачисток". Горсовет Мариуполя сообщил, что российские оккупанты откапывают тела похороненных людей

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В горсовете отметили, что оккупанты запрещают захоронение убитых ими же людей
В горсовете отметили, что оккупанты запрещают захоронение убитых ими же людей
Фото: ЕРА

В Мариуполе Донецкой области российские оккупанты откапывают тела убитых людей. Об этом 15 апреля в Telegram сообщила пресс-служба Мариупольского городского совета.

"Новый уровень "зачисток" от оккупантов. Как сообщили находящиеся в городе мариупольцы, российские войска начали процесс эксгумации тел, которые до этого были похоронены во дворах жилых домов. Более того, оккупанты запрещают захоронение убитых ими же людей. В каждом дворе поставили смотрителя, который не дает возможности мариупольцам придать земле своих умерших родных или знакомых. Зачем проводится эксгумация и куда будут направлены тела, неизвестно", – говорится в сообщении.

В горсовете считают, что таким образом противник пытается скрыть доказательства своих преступлений.

"Учитывая, что украинская разведка зафиксировала в Мариуполе 13 мобильных крематориев, можно допустить, что российские оккупационные войска пытаются всеми способами замести следы своих военных преступлений в нашем городе. Но у них ничего не получится, весь мир уже фиксирует многочисленные преступления российской армии в Мариуполе. Каждый преступник понесет наказание!" – подчеркнули в горсовете.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Российские войска не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня.

Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны россиян. Затем у жителей появилась возможность покинуть город по специальному коридору, но только на частном транспорте – эвакуационные автобусы оккупанты по-прежнему не пропускают.

Часть города контролируют оккупанты, часть – украинские военные. Бои продолжаются.

В Мариуполе, по данным мэра города Вадима Бойченко, остается около 120 тыс. человек. Множество людей похитили и депортировали на оккупированные территории или в РФ россияне. По данным Бойченко на 12 апреля, депортировано 33 тыс. жителей.

9 апреля президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Мариуполь пытается захватить группировка врага из около 10 тыс. оккупантов.

12 апреля глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил CNN, что, по предварительным данным, в Мариуполе погибли до 22 тыс. человек.

Теги: Россия, Украина, оккупация, Мариуполь, война России против Украины, эксгумация, российские оккупанты
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