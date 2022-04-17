В Мариуполе погибла военный медик Кушнир, просившая деблокировать город

Кушнир в марте записала видео, чтобы привлечь внимание к гуманитарной катастрофе в Мариуполе Скриншот: Тетяна Даниленко / Facebook

Как отметила Даниленко, ранее Кушнир удалось эвакуировать из города маленького сына, а в первые дни войны она лишилась любимого человека. В марте медик записала видео, чтобы привлечь внимание мира к гуманитарной катастрофе в Мариуполе.

Журналистка также прикрепила к посту скрин переписки медика с подругой, где Кушнир просит не жалеть ее, потому что она выполняет долг.

"По моей информации, в окруженном Мариуполе остается не менее ста женщин-военнослужащих. Без доступа к элементарной гигиене и воде", – пишет журналистка.

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