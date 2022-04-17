Зеленский: Каждый день либо я, либо Залужный, либо другие военные, либо Арахамия – на связи с защитниками Мариуполя

Зеленский: Не было еще ни дня с начала блокады Мариуполя, чтобы мы не искали решения Фото: president.gov.ua

"Ситуация в Мариуполе остается очень жесткой. Просто нечеловеческой. Такой ее сделала Российская Федерация. Сознательно поступила. И сознательно продолжает уничтожать города. Сознательно пытается уничтожить всех, кто там есть, в Мариуполе. Повлиять на это можно только двумя путями. Или партнеры дадут Украине все необходимое тяжелое оружие, самолеты, причем без преувеличения – немедленно. Чтобы мы могли снизить давление оккупантов на Мариуполь и деблокировать его. Или переговорный путь, на котором роль партнеров должна быть определяющей", – сказал Зеленский.

Он отметил, что говорил с лидерами других стран о вариантах помощи защитникам города и его жителям, гражданским людям, но пока что это не помогло.

"Хочу, чтобы меня сейчас услышали правильно: не было еще ни дня с начала блокады Мариуполя, чтобы мы не искали решения. Военное или дипломатическое – какое угодно, чтобы спасти людей. Но найти это решение крайне сложно. Пока ни одного на 100 процентов реального варианта еще не было. Это касается как вариантов военных действий, так и переговорного процесса. Хотя мы слышали много намерений от тех, кто хотел помочь и действительно пользуется международным авторитетом, но ни одно из них пока не реализовалось", – сказал президент.

Он подчеркнул, что украинские власти не оставят эти попытки.

"И ежедневно либо я, либо главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный, либо другие военные, либо руководитель нашей переговорной группы Давид Арахамия – на связи с нашими защитниками Мариуполя. Каждый день", – добавил Зеленский.

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