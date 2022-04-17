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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Каждый день либо я, либо Залужный, либо другие военные, либо Арахамия – на связи с защитниками Мариуполя

Зеленский: Не было еще ни дня с начала блокады Мариуполя, чтобы мы не искали решения
Зеленский: Не было еще ни дня с начала блокады Мариуполя, чтобы мы не искали решения
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ежедневно ищет "военное или дипломатическое – какое угодно" решение, чтобы спасти людей в заблокированном Мариуполе, но ни одного реального варианта пока не найдено. Об этом он сказал в обращении 16 апреля, опубликованном Офисом президента.

"Ситуация в Мариуполе остается очень жесткой. Просто нечеловеческой. Такой ее сделала Российская Федерация. Сознательно поступила. И сознательно продолжает уничтожать города. Сознательно пытается уничтожить всех, кто там есть, в Мариуполе. Повлиять на это можно только двумя путями. Или партнеры дадут Украине все необходимое тяжелое оружие, самолеты, причем без преувеличения – немедленно. Чтобы мы могли снизить давление оккупантов на Мариуполь и деблокировать его. Или переговорный путь, на котором роль партнеров должна быть определяющей", – сказал Зеленский.

Он отметил, что говорил с лидерами других стран о вариантах помощи защитникам города и его жителям, гражданским людям, но пока что это не помогло.

"Хочу, чтобы меня сейчас услышали правильно: не было еще ни дня с начала блокады Мариуполя, чтобы мы не искали решения. Военное или дипломатическое – какое угодно, чтобы спасти людей. Но найти это решение крайне сложно. Пока ни одного на 100 процентов реального варианта еще не было. Это касается как вариантов военных действий, так и переговорного процесса. Хотя мы слышали много намерений от тех, кто хотел помочь и действительно пользуется международным авторитетом, но ни одно из них пока не реализовалось", – сказал президент.

Он подчеркнул, что украинские власти не оставят эти попытки.

"И ежедневно либо я, либо главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный, либо другие военные, либо руководитель нашей переговорной группы Давид Арахамия – на связи с нашими защитниками Мариуполя. Каждый день", – добавил Зеленский.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/389927752767796/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Российские войска не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.

В Мариуполе, по подсчетам мэрии, остается около 130 тыс. человек. По разным данным, от 10 до 20 тыс. человек погибли. Множество людей похитили и депортировали на оккупированные территории или в РФ россияне.

6 апреля горсовет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать российские мобильные крематории, чтобы "уничтожить любые свидетельства преступлений российской армии".

Часть города контролируют оккупанты, часть – украинские военные. Бои продолжаются. Зеленский говорил, что Мариуполь пытается захватить группировка врага из около 10 тыс. оккупантов.

Город обороняют полк "Азов" и морские пехотинцы, которые призывают провести его деблокаду. 10 апреля замкомандира полка "Азов" Святослав Паламар (позывной Калина) заявил в видеообращении, что хотя политики говорят о защитниках города: "Да мы их поддержим, мы постоянно с ними на связи", но "уже больше двух недель никто не берет трубку и никто ни с кем не общается".

Теги: Мариуполь, Владимир Зеленский, ВСУ, война России против Украины, Валерий Залужный, Давид Арахамия
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