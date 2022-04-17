Мэр Бучи рассказал, после чего в городе начались зверства россиян

"Российская бравада разбилась о стену [сопротивления] ВСУ, они поняли, что Киев им не взять. После этого начались зверства. Первые дни люди, которые имели возможность контактировать с [оккупантами], говорили что они поясняли свою миссия. Что они "нациков" каких-то ищут, что освобождать нас пришли в Бучу, в Украину. Учитывая, что они фактически не нашли поддержки у местного населения, а Вооруженные силы Украины каждые сутки накрывали их огнем, понимая, что Киев им не видать, начались такие зверства. Это мое предположение", – отметил Федорук.

Российское руководство, полагает он, выдало своим военным разрешение на убийство мирных украинцев.

"Учитывая, как они себя вели в других населенных пунктах Киевской области и Украины. Они фактически получили политическое благословение на сафари на мирных жителей Украины. Сейчас открываются факты в Черниговской, Харьковской, Сумской области. Думаю, будут такие факты и в Херсонской области, а по поводу Мариуполя вообще молчу. Если 600-тысячный город равняют с землей, а все только возмущены... О чем тут речь. А некоторые отдают приоритет экономике. Вот был тот образец автопрома, который сгорел вместе с моим домом, и я больше никогда не куплю ни один немецкий автомобиль принципиально", – подчеркнул Федорук.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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