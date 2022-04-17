Мэр Бучи рассказал, после чего в городе начались зверства россиян

"Российская бравада разбилась о стену [сопротивления] ВСУ, они поняли, что Киев им не взять. После этого начались зверства. Первые дни люди, которые имели возможность контактировать с [оккупантами], говорили что они поясняли свою миссия. Что они "нациков" каких-то ищут, что освобождать нас пришли в Бучу, в Украину. Учитывая, что они фактически не нашли поддержки у местного населения, а Вооруженные силы Украины каждые сутки накрывали их огнем, понимая, что Киев им не видать, начались такие зверства. Это мое предположение", – отметил Федорук.
Российское руководство, полагает он, выдало своим военным разрешение на убийство мирных украинцев.
"Учитывая, как они себя вели в других населенных пунктах Киевской области и Украины. Они фактически получили политическое благословение на сафари на мирных жителей Украины. Сейчас открываются факты в Черниговской, Харьковской, Сумской области. Думаю, будут такие факты и в Херсонской области, а по поводу Мариуполя вообще молчу. Если 600-тысячный город равняют с землей, а все только возмущены... О чем тут речь. А некоторые отдают приоритет экономике. Вот был тот образец автопрома, который сгорел вместе с моим домом, и я больше никогда не куплю ни один немецкий автомобиль принципиально", – подчеркнул Федорук.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Буча находится в 30 километрах на северо-запад от Киева. До февраля 2022 года тут проживали более 50 тыс. человек. Российские войска захватили город в первые дни полномасштабного вторжения в Украину и удерживали его почти месяц.
2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.
По данным на 12 апреля, среди убитых россиянами в Киевской области насчитывалось 403 мирных жителя Бучи.