  Никитюк: Я не просто плакала, я молила Бога, чтобы проснуться. Мне до сих пор кажется, что это страшный сон. Но я должна остаться той Лесей и нести позитив

Никитюк: Мне до сих пор кажется, что это страшный сон Фото: lesia_nikituk / Instagram

"Несмотря на то, что я считаю себя достаточно сильной и многие видели, что я такая рисковая... Прыгать с высоты – Леся прыгнет, ныряй глубоко – я нырну. Несмотря на все это, война меня... Не могу сказать, что первые дни моя психика была стабильной. Я не просто плакала, я молила Бога, чтобы просто проснуться. Мне до сих пор кажется, что это страшный сон", – сказала Никитюк.

По словам ведущей, сейчас для нее важно сохранить в себе позитив, благодаря которому ее любят поклонники.

"Не могу сказать, что я адаптировалась, но поняла, что должна постараться быть той Лесей, я хочу нести позитив", – подчеркнула артистка.

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