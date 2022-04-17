  Никитюк: Я не просто плакала, я молила Бога, чтобы проснуться. Мне до сих пор кажется, что это страшный сон. Но я должна остаться той Лесей и нести позитив

"Несмотря на то, что я считаю себя достаточно сильной и многие видели, что я такая рисковая... Прыгать с высоты – Леся прыгнет, ныряй глубоко – я нырну. Несмотря на все это, война меня... Не могу сказать, что первые дни моя психика была стабильной. Я не просто плакала, я молила Бога, чтобы просто проснуться. Мне до сих пор кажется, что это страшный сон", – сказала Никитюк.
По словам ведущей, сейчас для нее важно сохранить в себе позитив, благодаря которому ее любят поклонники.
"Не могу сказать, что я адаптировалась, но поняла, что должна постараться быть той Лесей, я хочу нести позитив", – подчеркнула артистка.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Леся Никитюк родилась в Хмельницком в 1987 году. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.
До войны Никитюк работала на "Новом канале", где вела шоу "Le Маршрутка", "Кто против блондинок?", "Кто сверху?".
После нападения РФ на Украину в первый день войны Никитюк обратилась к своим российским подписчикам, заявив им, что Россия начала бомбить Украину.
Ведущая помогает украинским переселенцам, организовав для них приют, а также помогает с поиском жилья и питания.