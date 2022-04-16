  Никитюк – украинским военным: Ребята, возвращайтесь целыми, мне еще замуж надо

"Я всем нашим военным, всем ребятам постоянно записываю видео, говорю: "Ребята, давайте возвращайтесь целыми, потому что мне еще надо замуж". Надо, чтобы выбор был. И вообще, пацанам, всем ВСУ большой привет. Благодаря вам, пацаны, мы с девочками достали пластины из лифчиков и кевларовые трусы сменили на кружевные", – сказала Никитюк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

Леся Никитюк родилась в Хмельницком в 1987 году. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.

До войны Никитюк работала на "Новом канале", где вела шоу "Le Маршрутка", "Кто против блондинок?", "Кто сверху?".

После нападения РФ на Украину, в первый день войны Никитюк обратилась к своим российским подписчикам, заявив им, что Россия начала бомбить Украину.

Ведущая помогает украинским переселенцам, организовав для них приют, а также помогает с поиском жилья и питания.