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Полякова: Меня приняла блогер Ника Белоцерковская, против которой завели первое в РФ уголовное дело о "фейках"

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Полякова о Белоцерковской: Я ей говорю: "Я тобой очень горжусь". А она: "А как по-другому?"
Полякова о Белоцерковской: Я ей говорю: "Я тобой очень горжусь". А она: "А как по-другому?"
Фото: Оля Полякова / Facebook

Украинская певица Оля Полякова в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказала, что сейчас вместе со своими дочерями живет за границей в доме российского блогера украинского происхождения Вероники Белоцерковской.

"Меня приняла моя подруга, блогер Ника Белоцерковская. Она меня просто вытащила, если честно. Она мне все время говорила: "Если хочешь, уезжай обратно, но детей привези мне", – рассказала Полякова.

Певица отметила, что Белоцерковская с первых дней войны осудила российскую агрессию против Украины.

"Она с первого дня говорила о войне. У нее очень большая российская аудитория, конечно же, она рисковала, против нее завели первое в РФ уголовное дело [о фейках], ей грозит срок, и тем не менее она не может по-другому, – подчеркнула певица. – Она на нашей стороне, говорит правду о войне, у нее бабушка из Одессы, она украинка наполовину. Я ей говорила, что "горжусь тобой, ты очень смелая". Понимаете, мы все патриоты своей земли, для нас это не смелость, для нас это норма, а когда нас поддерживают люди, которые очень рискуют... Я ей говорю: "Я тобой очень горжусь", – а она говорит: "А как по-другому?" – призналась певица.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Белоцерковская –  автор популярных кулинарных книг. Она родилась в Одессе в 1970 году. В настоящее время живет во Франции. 

Белоцерковская – мать троих сыновей. Отцом старшего является российский художник Ян Антонышев, а младших детей она родила в браке с российским бизнесменом Борисом Белоцерковским. Супруги расстались в 2017 году после 17 лет брака. 

28 февраля Белоцерковская поддержала Украину, осудив действия президента РФ Владимира Путина. 16 марта блогер сообщила, что в РФ против нее возбудили дело. "Ну что? Первый пошел? Меня официально объявили порядочным человеком", – прокомментировала возбуждение дела Белоцерковская, разместив скриншот соответствующей публикации в одном из российских СМИ.

После нападения РФ на Украину Полякова с детьми уехала за границу, а ее муж вступил в тероборону.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: война России против Украины, Оля Полякова, Вероника Белоцерковская
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