Полякова: Меня приняла блогер Ника Белоцерковская, против которой завели первое в РФ уголовное дело о "фейках"

Полякова о Белоцерковской: Я ей говорю: "Я тобой очень горжусь". А она: "А как по-другому?" Фото: Оля Полякова / Facebook

"Меня приняла моя подруга, блогер Ника Белоцерковская. Она меня просто вытащила, если честно. Она мне все время говорила: "Если хочешь, уезжай обратно, но детей привези мне", – рассказала Полякова.

Певица отметила, что Белоцерковская с первых дней войны осудила российскую агрессию против Украины.

"Она с первого дня говорила о войне. У нее очень большая российская аудитория, конечно же, она рисковала, против нее завели первое в РФ уголовное дело [о фейках], ей грозит срок, и тем не менее она не может по-другому, – подчеркнула певица. – Она на нашей стороне, говорит правду о войне, у нее бабушка из Одессы, она украинка наполовину. Я ей говорила, что "горжусь тобой, ты очень смелая". Понимаете, мы все патриоты своей земли, для нас это не смелость, для нас это норма, а когда нас поддерживают люди, которые очень рискуют... Я ей говорю: "Я тобой очень горжусь", – а она говорит: "А как по-другому?" – призналась певица.

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