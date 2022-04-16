Полякова: Меня приняла блогер Ника Белоцерковская, против которой завели первое в РФ уголовное дело о "фейках"

"Меня приняла моя подруга, блогер Ника Белоцерковская. Она меня просто вытащила, если честно. Она мне все время говорила: "Если хочешь, уезжай обратно, но детей привези мне", – рассказала Полякова.
Певица отметила, что Белоцерковская с первых дней войны осудила российскую агрессию против Украины.
"Она с первого дня говорила о войне. У нее очень большая российская аудитория, конечно же, она рисковала, против нее завели первое в РФ уголовное дело [о фейках], ей грозит срок, и тем не менее она не может по-другому, – подчеркнула певица. – Она на нашей стороне, говорит правду о войне, у нее бабушка из Одессы, она украинка наполовину. Я ей говорила, что "горжусь тобой, ты очень смелая". Понимаете, мы все патриоты своей земли, для нас это не смелость, для нас это норма, а когда нас поддерживают люди, которые очень рискуют... Я ей говорю: "Я тобой очень горжусь", – а она говорит: "А как по-другому?" – призналась певица.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Белоцерковская – автор популярных кулинарных книг. Она родилась в Одессе в 1970 году. В настоящее время живет во Франции.
Белоцерковская – мать троих сыновей. Отцом старшего является российский художник Ян Антонышев, а младших детей она родила в браке с российским бизнесменом Борисом Белоцерковским. Супруги расстались в 2017 году после 17 лет брака.
28 февраля Белоцерковская поддержала Украину, осудив действия президента РФ Владимира Путина. 16 марта блогер сообщила, что в РФ против нее возбудили дело. "Ну что? Первый пошел? Меня официально объявили порядочным человеком", – прокомментировала возбуждение дела Белоцерковская, разместив скриншот соответствующей публикации в одном из российских СМИ.
После нападения РФ на Украину Полякова с детьми уехала за границу, а ее муж вступил в тероборону.