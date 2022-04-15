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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Полякова: Российские артисты для меня исчезли. Это трусы. Когда убивают в соседней стране детей, ты не можешь молчать

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Полякова: Поддержка этого режима это соучастие
Полякова: Поддержка этого режима – это соучастие
Фото: Оля Полякова / Facebook

Украинская певица Оля Полякова в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявила, что российские артисты, которые отказываются комментировать вторжение РФ в Украину, – это трусливые люди.

"Они исчезли. У меня нет к ним никаких чувств. Я даже не знаю, о ком мы сейчас говорим. Они для меня просто не существуют. Это правда. Их больше нет в моей вселенной. Потому что это трусы, это малодушие. Когда убивают в соседней стране детей, когда их уже сотни, тысячи погибших мирных граждан, ты не можешь молчать, ты должен определиться. А если ты еще и поддерживаешь – как есть эти нелюди просто, даже не хочу называть их фамилии – они просто соучастники кровавых преступлений", – сказала певица.

По ее мнению, российские артисты, которые предпочитают замалчивать или поддерживают войну против Украины, должны понести ответственность.

"Мне кажется, их тоже надо будет судить. Не знаю как, но тоже надо. Потому что поддержка этого режима – это соучастие", – подчеркнула Полякова.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Оля Полякова родилась в Виннице в семье музыканта и врача. С детства занималась музыкой. Карьеру певицы начала в 2000 году. Выпустила три альбома: "Приходи ко мне" (2001), "Шлепали шлепки" (2016) и "Королева ночи" (2019). Сейчас участвует в нескольких телевизионных проектах. В браке с бизнесменом Вадимом Буряковским певица воспитывает двух дочерей.

После нападения РФ на Украину Полякова с детьми уехала за границу, а ее муж вступил в тероборону.

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты убили 198 детей, еще не менее 355 получили ранения.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, война России против Украины, Оля Полякова
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