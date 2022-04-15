Полякова: Российские артисты для меня исчезли. Это трусы. Когда убивают в соседней стране детей, ты не можешь молчать

"Они исчезли. У меня нет к ним никаких чувств. Я даже не знаю, о ком мы сейчас говорим. Они для меня просто не существуют. Это правда. Их больше нет в моей вселенной. Потому что это трусы, это малодушие. Когда убивают в соседней стране детей, когда их уже сотни, тысячи погибших мирных граждан, ты не можешь молчать, ты должен определиться. А если ты еще и поддерживаешь – как есть эти нелюди просто, даже не хочу называть их фамилии – они просто соучастники кровавых преступлений", – сказала певица.

По ее мнению, российские артисты, которые предпочитают замалчивать или поддерживают войну против Украины, должны понести ответственность.

"Мне кажется, их тоже надо будет судить. Не знаю как, но тоже надо. Потому что поддержка этого режима – это соучастие", – подчеркнула Полякова.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube