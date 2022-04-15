Полякова: Я была в дикой депрессии из-за войны. Меня вытащил проект поздравлений нашим военным. В день на него трачу три-четыре часа

"Я была в совершенно черном состоянии, дикой депрессии [из-за войны]. Я придумала одну вещь, которая меня вытащила из этой ситуации. Мы вместе с командой придумали проект поздравлений нашим военным, волонтерам и медикам. И я в день трачу на это три-четыре часа. Я уже записала больше 2 тыс. поздравлений. И меня это вытащило. Конкретно вытащило. Я понимаю, что каждому человеку нужно очень быть нужным", – рассказала она.

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Контекст:

Оля Полякова родилась в Виннице в семье музыканта и врача. С детства занималась музыкой. Карьеру певицы начала в 2000 году. Выпустила три альбома: "Приходи ко мне" (2001), "Шлепали шлепки" (2016) и "Королева ночи" (2019). Сейчас участвует в нескольких телевизионных проектах.

В браке с бизнесменом Вадимом Поляковым воспитывает двух дочерей.

После нападения РФ на Украину певица с детьми уехала за границу, а ее муж, украинский бизнесмен Вадим Буряковский вступил в тероборону.