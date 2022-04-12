  Полякова о дочерях: Если раньше могли рассчитывать, что мама пристроит в платный вуз, то сейчас у детей только одна работа – учиться

"Я всегда говорила, что учеба – это их проблема. Сейчас еще больше об этом говорю: "Если раньше вы могли рассчитывать, что мама заработает денежек и пристроит в очень красивый платный вуз, то сейчас нет этой возможности даже подумать, что там будет в будущем. Все зависит от вас". Поэтому сейчас у детей есть только одна работа – учиться, учиться и учиться, потому что нам нужны будут профессионалы, чтобы отстраивать нашу страну, чтобы строить нормальную жизнь", – рассказала она.



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