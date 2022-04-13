  "Нет ни домработницы, ни няни. Надо всему научиться". Полякова рассказала о жизни за границей после нападения РФ на Украину

Полякова: Хорошие у меня девочки растут, все у них будет хорошо Фото: Оля Полякова / Facebook

"Они же у меня ничего этого не умели и не делали. А теперь им это все приходится делать, нет ни домработницы, ни няни. Надо всему научиться. И я, если честно, всему этому рада, потому что когда они моют посуду или пылесосят, я думаю: "О, хорошие у меня девочки растут, все у них будет хорошо, всему научатся и всегда смогут выкрутиться". Жизнь непредсказуемая", – рассказала артистка.

Рассказывая о себе, Полякова призналась, что задумывается о том, чтобы начать давать уроки по вокалу или игры на фортепиано.

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