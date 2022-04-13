  Полякова записала для детей "Колискову мелодію України". Видео

Полякова призвала обнимать детей и обязательно говорить с ними о том, что происходит Фото: Оля Полякова / Facebook

"Смысл песни в том, что даже в самые тяжелые мгновения мы, украинцы, не теряем надежду снова видеть мирное небо, веру в нашу победу. Победа обязательно будет за нами – нет никаких сомнений. Слава Украине", – анонсировала композицию артистка.

Певица призвала обнимать детей и обязательно говорить с ними о том, что происходит.

"Находите слова. Пойте им колыбельные, если вас разделяет расстояние", – подытожила она.

Слова к песне написали Александр и Ирина Вратаревы, а автором мелодии является украинский композитор Мирослав Скорик.

В клипе использованы кадры документальной хроники, которые были сняты в мирное время и после нападения РФ на Украину.

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