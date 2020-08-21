"Белый танец". Полякова презентовала оду женской смелости и отчаянию. Аудио
Украинская певица Оля Полякова 21 августа на своем канале в YouTube презентовала новый трек "Белый танец". "Это ода женской смелости и отчаянию, решительности и целеустремленности. И создана она для тех женщин, которые четко знают, чего хотят от жизни, не ждут сигналов судьбы, а берут ее в свои руки", – говорится в релизе песни.
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