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20 августа, 2020
 
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Полякова рассказала, какие манипуляции проводит с лицом

Украинская певица Оля Полякова призналась, что делает "уколы красоты" в определенную зону лица.

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Полякова о манипуляциях с лицом: Я хочу рассказать людям, что это такое
Полякова о манипуляциях с лицом: Я хочу рассказать людям, что это такое
Фото: polyakovamusic / Instagram

Украинская певица Оля Полякова на съемках шоу "З днем народження, Україно!", которое канал "Украина" покажет в День Независимости, 24 августа в 20.00, рассказала, что делает инъекции красоты. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба канала "Украина".

"Я колю только ботокс. Я хочу рассказать людям, что это такое, ведь они думают, что все эти щеки и ужасные губы – это ботокс. Нет! Ботокс – это то, что блокирует мышцы. Он колется в лоб, чтобы не появлялись морщины – все! А другого я не делаю!" – заявила она.

Инъекции, которые проводят Поляковой, называют также "уколами красоты".

Певица отметила, что хорошо выглядеть ей помогает плотный график, поскольку во время работы она даже не думает о еде. Певица подчеркнула, что важны правильное питание и активная жизнь.

Оля Полякова родилась 17 января 1984 года в Виннице. Она окончила музыкальную школу по классу фортепиано, Винницкое музыкальное училище культуры и искусств имени Леонтовича по классу хорового дирижирования, Киевский национальный университет культуры по классу эстрадного вокала и Киевскую национальную музыкальную академию Украины имени Чайковского. Полякова имеет диплом оперной певицы.

Теги: концерт, Оля Полякова, певица, ботокс
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