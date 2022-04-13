Бульвар Шоубиз
 
13 апреля, 2022
 
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Огневич: Я не могу разделять россиян после тех зверств, которые мы видим. Они все виноваты

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Огневич о россиянах: Они рожают детей, и эти дети также будут ненавидеть Украину
Огневич о россиянах: Они рожают детей, и эти дети также будут ненавидеть Украину
Фото: zlata.ognevich / Instagram

Украинская певица Злата Огневич 13 апреля в эфире канала "Украина" рассказала, что в нападении РФ на Украину виноваты все россияне, включая детей.

"Мне написали некоторые люди: "Как ты можешь проклинать россиян?" А я не могу найти в себе силы их разделять после тех зверств, которые мы видим. Они рожают детей, и эти дети также будут ненавидеть Украину. Почему я должна принимать этих детей? Это все яблоки одной яблони, я не отделяю детей от их родителей, мол, они такие маленькие, невинные. Они все виноваты для меня, потому что они допускают войну. Я не говорю о братоубийственной, потому что они не братья нам. Это какое-то недоразумение, оболочка, костями наполненная, уродливая и жалкая", – сказала артистка. 

ВИДЕО
Видео: Зірковий шлях / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Огневич после нападения РФ на Украину отправилась в США. Певица выступает с благотворительными концертами в поддержку Украины. 

Теги: война, война России против Украины, Злата Огневич, певица
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