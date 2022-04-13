  Огневич: Я не могу разделять россиян после тех зверств, которые мы видим. Они все виноваты

"Мне написали некоторые люди: "Как ты можешь проклинать россиян?" А я не могу найти в себе силы их разделять после тех зверств, которые мы видим. Они рожают детей, и эти дети также будут ненавидеть Украину. Почему я должна принимать этих детей? Это все яблоки одной яблони, я не отделяю детей от их родителей, мол, они такие маленькие, невинные. Они все виноваты для меня, потому что они допускают войну. Я не говорю о братоубийственной, потому что они не братья нам. Это какое-то недоразумение, оболочка, костями наполненная, уродливая и жалкая", – сказала артистка.

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Видео: Зірковий шлях / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)