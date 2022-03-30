"Скоро мы победим врага и обнимемся с родными". Огневич взяла в руки автомат

"Докладываю. По состоянию на сегодняшний день Украину знают и уважают во всем мире. Скоро мы победим врага, и обнимемся с родными, и будем от счастья плакать. Полиция Киева на страже и охраняет город и его жителей. Спасибо каждому, каждой", – написала она.
Огневич призналась, что ее мечта – деблокада Мариуполя и победа Украины, освобождение людей, прекращение геноцида и предоставление подкрепления всем бойцам, которые находятся в Мариуполе, защищая Украину.
"Они присягали народу Украины. И я верю, что деблокада состоится! А за ней – дальнейшее освобождение юга и востока", – отметила она.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.
Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск, но затем у жителей появилась возможность покинуть город на частном транспорте по специальному коридору.
По информации Госстата Украины, до полномасштабного российского вторжения в Мариуполе проживало около 450 тыс. человек. В нем остается, по подсчетам мэрии, порядка 160 тыс. человек.
27 марта Бойченко озвучил данные, согласно которым погибли около 5 тыс. жителей города, из которых около 210 – дети.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в попытке взять город участвует около 14 тыс. российских военных. Это почти 10% от общего количества всей оккупационной группировки, которая вторглась в Украину.
Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.
Президент Франции Эммануэль Макрон 25 марта заявил, что Франция, Греция и Турция проведут "исключительную гуманитарную операцию" для эвакуации жителей Мариуполя.