"Скоро мы победим врага и обнимемся с родными". Огневич взяла в руки автомат

Огневич: По состоянию на сегодняшний день Украину знают и уважают во всем мире Фото: zlata.ognevich / Instagram

"Докладываю. По состоянию на сегодняшний день Украину знают и уважают во всем мире. Скоро мы победим врага, и обнимемся с родными, и будем от счастья плакать. Полиция Киева на страже и охраняет город и его жителей. Спасибо каждому, каждой", – написала она.

Огневич призналась, что ее мечта – деблокада Мариуполя и победа Украины, освобождение людей, прекращение геноцида и предоставление подкрепления всем бойцам, которые находятся в Мариуполе, защищая Украину.

"Они присягали народу Украины. И я верю, что деблокада состоится! А за ней – дальнейшее освобождение юга и востока", – отметила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

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