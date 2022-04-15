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15 апреля, 2022
 
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"Мы в России испытываем невероятный стыд". Звезда "Сватов" Феклистов спустя 50 дней войны записал обращение к украинским коллегам

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Феклистов: С 24 числа нам пытаются закрыть глаза и уши, но мы слышим и видим ваше горе и выражаем свою солидарность
Феклистов: С 24 числа нам пытаются закрыть глаза и уши, но мы слышим и видим ваше горе и выражаем свою солидарность
Фото: feklistovofficial / Instagram

Российский актер Александр Феклистов спустя 50 дней после нападения РФ на Украину записал обращение к украинским коллегам. Видео на своей странице в Facebook 14 апреля разместил однокурсник актера, уроженец Киева, галерист Сергей Халкиди.

"Горжусь своим другом", – написал Халкиди. 

"Дорогие мои украинские коллеги, с кем я работал, кто меня помнит. Хочу выразить вам слова солидарности. Мы здесь, в России, испытываем невероятный стыд и позор в связи с тем, что случилось, но это мелочи по сравнению с  тем, что терпит сейчас Украина, – сказал он. – С 24 числа нам пытаются закрыть глаза и уши, но, тем не менее, мы слышим и видим ваше горе и выражаем свою солидарность". 

На странице актера в Instagram последний пост опубликован 23 января. Пользователи сети ранее оставляли под публикацией свои комментарии, осуждая актера за молчание. 

"Почему вы восемь дней молчите, в то время как ваши войска убивают мирное население Украины и разрушают наши города, как варвары и орки? Вы соучастники. Вам нет прощенья. Слепые и глухие российские зомби, а еще считаете себя элитой", – написали фолловеры актера в начале марта. 

https://www.facebook.com/khalkidi/videos/385815796746795/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Феклистов родился в 1955 году в Ленинграде. Актер известен в Украине по роли ректора института Александра Берковича в сериале студии "Квартал 95" "Сваты".

Теги: война России против Украины
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