"Мы в России испытываем невероятный стыд". Звезда "Сватов" Феклистов спустя 50 дней войны записал обращение к украинским коллегам

Феклистов: С 24 числа нам пытаются закрыть глаза и уши, но мы слышим и видим ваше горе и выражаем свою солидарность Фото: feklistovofficial / Instagram

"Горжусь своим другом", – написал Халкиди.

"Дорогие мои украинские коллеги, с кем я работал, кто меня помнит. Хочу выразить вам слова солидарности. Мы здесь, в России, испытываем невероятный стыд и позор в связи с тем, что случилось, но это мелочи по сравнению с тем, что терпит сейчас Украина, – сказал он. – С 24 числа нам пытаются закрыть глаза и уши, но, тем не менее, мы слышим и видим ваше горе и выражаем свою солидарность".

На странице актера в Instagram последний пост опубликован 23 января. Пользователи сети ранее оставляли под публикацией свои комментарии, осуждая актера за молчание.

"Почему вы восемь дней молчите, в то время как ваши войска убивают мирное население Украины и разрушают наши города, как варвары и орки? Вы соучастники. Вам нет прощенья. Слепые и глухие российские зомби, а еще считаете себя элитой", – написали фолловеры актера в начале марта.

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