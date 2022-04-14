Бульвар Шоубиз
 
14 апреля, 2022
 
Новости

"Жуткая фальшивка". Ширвиндт отреагировал на фейк, будто он осудил Макаревича за отъезд из России

Ширвиндт: Я половозрелый парень, поэтому, если хочу что-то сказать, я это делаю без помощи бездарных дезинформаторов
Ширвиндт: Я половозрелый парень, поэтому, если хочу что-то сказать, я это делаю без помощи бездарных дезинформаторов
Фото: Александр Ширвиндт / Facebook

68-летний лидер российской группы "Машина времени", музыкант, композитор и художник Андрей Макаревич 14 апреля в Facebook обнародовал обращение 87-летнего российского актера Александра Ширвиндта с опровержением заявлений российской пропагандистской прессы, будто бы он осуждает Макаревича за эмиграцию.

"Если кому интересно", – написал Макаревич.

"В сети появилась жуткая фальшивка по поводу моей якобы реакции на отъезд Андрюши Макаревича. Я половозрелый парень, поэтому, если хочу что-то сказать, я это делаю без помощи бездарных дезинформаторов", – заявил Ширвиндт.

https://www.facebook.com/makarevichav/videos/990906421553325/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Макаревич находится в Израиле, где у него 6 апреля родился сын.

Музыкант поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. Макаревич назвал президента РФ Владимира Путина вождем, который способен нажать на ядерную "краную кнопку" и на реальном примере показал, как происходит зомбирование людей.

Войне России против Украины Макаревич посвятил песню "Молитва".

Теги: Россия, пропаганда, Андрей Макаревич, Александр Ширвиндт, актер, эмиграция, фейк, Машина времени, музыкант, опровержение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Жена композитора Поклада: Наш дом в Ворзеле россияне заминировали. Чего они хотели? Чтобы 80-летний композитор подорвался, открывая крышку пианино?
Жена композитора Поклада: Наш дом в Ворзеле россияне заминировали. Чего они хотели? Чтобы 80-летний композитор подорвался, открывая крышку пианино?
Елена ПОСКАННАЯ
Лойко: Если придется, я буду стрелять, возьму на себя пару соотечественников
Лойко: Если придется, я буду стрелять, возьму на себя пару соотечественников
Елена ПОСКАННАЯ
Полное вооружение. Кто и как помогает теробороне. Список
Полное вооружение. Кто и как помогает теробороне. Список
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Жуткая фальшивка". Ширвиндт отреагировал на фейк, будто он осудил Макаревича за отъезд из России
"Жуткая фальшивка". Ширвиндт отреагировал на фейк, будто он осудил Макаревича за отъезд из России
Серга об уничтоженном крейсере "Москва": Матросы ссутся, толпой бегут в ворота рая, а Бог им четко отвечает, что "на х...й – это не ко мне"
Серга об уничтоженном крейсере "Москва": Матросы ссутся, толпой бегут в ворота рая, а Бог им четко отвечает, что "на х...й – это не ко мне"
Невестка Марченко пригрозила "тройным бумерангом" после задержания Медведчука
Невестка Марченко пригрозила "тройным бумерангом" после задержания Медведчука
32-летний Рэдклифф объявил о завершении актерской карьеры
32-летний Рэдклифф объявил о завершении актерской карьеры
Бывшая жена Дмитрия Ступки показала нового избранника
Бывшая жена Дмитрия Ступки показала нового избранника
"Никто ничего никуда не вывозил!" Каминская заступилась за бывшего мужа перед хейтерами
"Никто ничего никуда не вывозил!" Каминская заступилась за бывшего мужа перед хейтерами
Кухар: Пока не забрала детей с разных границ, не могла ни дышать, ни плакать
Кухар: Пока не забрала детей с разных границ, не могла ни дышать, ни плакать
"Досить цих війн". 15-летний сын Скрипки презентовал авторскую песню. Видео
"Досить цих війн". 15-летний сын Скрипки презентовал авторскую песню. Видео
"Лукаш был выпорон и отправлен к Путлеру". Мишина показала, как героиня "Крепостной" в ее исполнении "допросила" президента Беларуси
"Лукаш был выпорон и отправлен к Путлеру". Мишина показала, как героиня "Крепостной" в ее исполнении "допросила" президента Беларуси
"Мне каждый день за них страшно". Джамала рассказала о родственниках в Крыму
"Мне каждый день за них страшно". Джамала рассказала о родственниках в Крыму
Горбунов и Осадчая планируют взять приемного ребенка, потерявшего родителей в войне
Горбунов и Осадчая планируют взять приемного ребенка, потерявшего родителей в войне
"У меня здесь работа и муж". Проживающая в США Мика Ньютон прокомментировала свое возможное возвращение в Украину
"У меня здесь работа и муж". Проживающая в США Мика Ньютон прокомментировала свое возможное возвращение в Украину
"Я не мог не дать ему шанс на счастливую жизнь". Кулеба показал нового питомца из Мариуполя, хозяева которого пропали без вести
"Я не мог не дать ему шанс на счастливую жизнь". Кулеба показал нового питомца из Мариуполя, хозяева которого пропали без вести
Арзуманян и Каднай выступили с концертом перед украинскими защитниками
Арзуманян и Каднай выступили с концертом перед украинскими защитниками
  Фронтмен Kalush Orchestra Псюк: Если мобилизуют, убегать точно не буду, но сейчас я полезнее, чем со стволом
  Фронтмен Kalush Orchestra Псюк: Если мобилизуют, убегать точно не буду, но сейчас я полезнее, чем со стволом
  "Не успела найти мужа, не успела родить детей". Огневич заявила о желании стать матерью после победы над российскими оккупантами
  "Не успела найти мужа, не успела родить детей". Огневич заявила о желании стать матерью после победы над российскими оккупантами
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 