"Жуткая фальшивка". Ширвиндт отреагировал на фейк, будто он осудил Макаревича за отъезд из России

"Если кому интересно", – написал Макаревич.
"В сети появилась жуткая фальшивка по поводу моей якобы реакции на отъезд Андрюши Макаревича. Я половозрелый парень, поэтому, если хочу что-то сказать, я это делаю без помощи бездарных дезинформаторов", – заявил Ширвиндт.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Макаревич находится в Израиле, где у него 6 апреля родился сын.
Музыкант поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. Макаревич назвал президента РФ Владимира Путина вождем, который способен нажать на ядерную "краную кнопку" и на реальном примере показал, как происходит зомбирование людей.
Войне России против Украины Макаревич посвятил песню "Молитва".