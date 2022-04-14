"Жуткая фальшивка". Ширвиндт отреагировал на фейк, будто он осудил Макаревича за отъезд из России

Ширвиндт: Я половозрелый парень, поэтому, если хочу что-то сказать, я это делаю без помощи бездарных дезинформаторов Фото: Александр Ширвиндт / Facebook

"Если кому интересно", – написал Макаревич.

"В сети появилась жуткая фальшивка по поводу моей якобы реакции на отъезд Андрюши Макаревича. Я половозрелый парень, поэтому, если хочу что-то сказать, я это делаю без помощи бездарных дезинформаторов", – заявил Ширвиндт.

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