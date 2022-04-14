Бульвар Шоубиз
 
14 апреля, 2022
 
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"Досить цих війн". 15-летний сын Скрипки презентовал авторскую песню. Видео

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Скрипка представил песню своего сына
Скрипка представил песню своего сына
Фото: Oleg Skrypka / Facebook

Украинский музыкант Олег Скрипка 12 апреля в Facebook опубликовал клип на песню его 15-летнего сына Устима.

"Новая песня "Шторм" от молодого, талантливого и энергичного исполнителя Ustym. Скрипка отметил, что песню исполнитель написал сам.

"Досить цих війн. Ми одні у цій боротьбі. Серед шторму дім свій не загуби. Тож підіймайте прапори. Картину світу мені покажи. Скільки людей убив, мені ти скажи", – поется в композиции.

https://www.facebook.com/o.skrypka/videos/1368146553685226/

Контекст:

У Скрипки и его жены Натальи Сыдь четверо детей: Роман (2005), Устим (2007), Олеся (2010) и Зоряна (2012). 

Сыдь – вторая супруга музыканта. С первой женой, француженкой Мари Рибо, он прожил семь лет.

Теги: музыка, Олег Скрипка, видео, музыкант, песня, Устим Скрипка
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