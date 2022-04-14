"Досить цих війн". 15-летний сын Скрипки презентовал авторскую песню. Видео

"Новая песня "Шторм" от молодого, талантливого и энергичного исполнителя Ustym. Скрипка отметил, что песню исполнитель написал сам.

"Досить цих війн. Ми одні у цій боротьбі. Серед шторму дім свій не загуби. Тож підіймайте прапори. Картину світу мені покажи. Скільки людей убив, мені ти скажи", – поется в композиции.