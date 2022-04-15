Полякова: Я 39 часов ехала с детьми и думала, как буду использовать ружье, чтобы их защитить

"Мы очень тяжело и опасно выбирались из Украины. Я не жалуюсь – так все выбирались. На границе тысячи людей, женщины с детьми. Тысячи прощаний на моих глазах. Так было и у меня, муж привез нас, высадил, мы прощались и не понимали, как скоро встретимся. Но мне нужно было вывезти детей, я хотела, чтобы они оказались в безопасности", – отметила певица.

По ее словам, выезжая из дома, они взяли с собой ружье.

"Я 39 часов ехала с детьми. Мой муж положил на заднее сиденье охотничье ружье. И вот мы едем, а я думаю: вот не дай Бог нас кто-то останавливает, не наши – русские, мне же нужно как-то мужу это ружье быстро передать. А успею ли я? А если они увидят, что я вынимаю ружье, могут же нас убить? Вот у меня двое детей в машине, а я еду и думаю, как буду использовать ружье, если нужно будет их защитить", – подчеркнула Полякова.

Она отметила, что во время эвакуации даже неизвестные люди предлагали ей помощь.

"Это такое объединение, такое светлое все вокруг – так круто, что я не могу передать словами, какой у нас прекрасный народ. И как мы заслуживаем мира и счастья. И как несправедливо, блин, то, что сейчас происходит по отношению к нам. Мы не заслуживаем такого обращения, геноцида и жестокости. Мы – классный, объединенный и смелый народ", – сказала певица.

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