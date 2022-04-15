Полякова: Никто из российского шоу-бизнеса не позвонил мне после войны. Мне часто говорят: "А что ты с Киркоровым обнималась?" И он не позвонил

"У тебя наверняка было немало друзей в России, артистов прежде всего. Вот в первые хотя бы три дня кто-то из них позвонил и спросил: "Ты жива? Что с тобой? Как ты себя чувствуешь?" – спросил Гордон.

"Как оказалось, нет. Ни один человек! Мне часто говорят: "А что же ты с [российским певцом] Филиппом Киркоровым обнималась? А теперь что?" И он не позвонил. Никто не позвонил, никто не спросил: "Как ты? Как твои дети? Что у тебя? Как тебе помочь?" Никто из шоу-бизнеса, я имею в виду", – рассказал Полякова.

Она считает, что российский шоу-бизнес просто не хочет услышать правду, что на самом деле происходит в Украине.

"Я думаю, что они боятся. Я думаю, что это такое страусиное поведение, когда ты не хочешь знать правду", – предположила артистка.

Полякова считает, что если человек узнает правду, "с ней приходится что-то делать", а представители российского шоу-бизнеса не готовы к этому.

"Вот представь себе, ты условно какой-нибудь Филипп Киркоров, звонишь мне. А я говорю: "Знаешь, я ехала с детьми [из Украины] 39 часов. Мой муж положил на заднее сидение охотничье ружье. И вот мы едем и я думаю: "Если, не дай бой, нас кто-то останавливает, и они какие-то не наши, а русские, мне же надо как-то быстро это ружье ему передать. А я успею? А если они увидят, что я вынимаю ружье, они же могут нас убить". Можешь себе представить: у меня двое детей в машине, а я еду и об этом думаю! Так вот, когда я эту историю расскажу или когда я расскажу про Машину подружку, которую расстреляли прямо в начале войны возле Ирпеня. Убили Настю, ее маму, семилетняя девочка осталась... Эти истории близкие. Это же ты не услышал по телевизору, это про тебя... И человек как-то должен отреагировать на это, правда? Как с этой правдой жить? С ней же нужно что-то делать. Поэтому они не хотят эту правду слышать. Они хотят жить в своем каком-то закрытом мирке. Так, наверное, спокойнее. Бог им всем судья", – сказала Полякова.

Артистка назвала трусами российских коллег, которые молчат о войне.

"Они исчезли. У меня нет к ним никаких чувств. Я даже не знаю, о ком мы сейчас говорим. Они для меня просто не существуют. Это правда. Их больше нет в моей вселенной", – подчеркнула Полякова.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube