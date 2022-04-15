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Полякова: Никто из российского шоу-бизнеса не позвонил мне после войны. Мне часто говорят: "А что ты с Киркоровым обнималась?" И он не позвонил

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Полякова: Российские артисты не хотят слышать правду. Они хотят жить в своем каком-то закрытом мирке
Полякова: Российские артисты не хотят слышать правду. Они хотят жить в своем каком-то закрытом мирке
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинская певица Оля Полякова в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказала, что после нападения России на Украину никто из ее российских друзей-артистов не позвонил и не поинтересовался, что происходит в Украине.

"У тебя наверняка было немало друзей в России, артистов прежде всего. Вот в первые хотя бы три дня кто-то из них позвонил и спросил: "Ты жива? Что с тобой? Как ты себя чувствуешь?" – спросил Гордон. 

"Как оказалось, нет. Ни один человек! Мне часто говорят: "А что же ты с [российским певцом] Филиппом Киркоровым обнималась? А теперь что?" И он не позвонил. Никто не позвонил, никто не спросил: "Как ты? Как твои дети? Что у тебя? Как тебе помочь?" Никто из шоу-бизнеса, я имею в виду", – рассказал Полякова.

Она считает, что российский шоу-бизнес просто не хочет услышать правду, что на самом деле происходит в Украине. 

"Я думаю, что они боятся. Я думаю, что это такое страусиное поведение, когда ты не хочешь знать правду", – предположила артистка.

Полякова считает, что если человек узнает правду, "с ней приходится что-то делать", а представители российского шоу-бизнеса не готовы к этому. 

"Вот представь себе, ты условно какой-нибудь Филипп Киркоров, звонишь мне. А я говорю: "Знаешь, я ехала с детьми [из Украины] 39 часов. Мой муж положил на заднее сидение охотничье ружье. И вот мы едем и я думаю: "Если, не дай бой, нас кто-то останавливает, и они какие-то не наши, а русские, мне же надо как-то быстро это ружье ему передать. А я успею? А если они увидят, что я вынимаю ружье, они же могут нас убить". Можешь себе представить: у меня двое детей в машине, а я еду и об этом думаю! Так вот, когда я эту историю расскажу или когда я расскажу про Машину подружку, которую расстреляли прямо в начале войны возле Ирпеня. Убили Настю, ее маму, семилетняя девочка осталась... Эти истории близкие. Это же ты не услышал по телевизору, это про тебя... И человек как-то должен отреагировать на это, правда? Как с этой правдой жить? С ней же нужно что-то делать. Поэтому они не хотят эту правду слышать. Они хотят жить в своем каком-то закрытом мирке. Так, наверное, спокойнее. Бог им всем судья", – сказала Полякова. 

Артистка назвала трусами российских коллег, которые молчат о войне. 

"Они исчезли. У меня нет к ним никаких чувств. Я даже не знаю, о ком мы сейчас говорим. Они для меня просто не существуют. Это правда. Их больше нет в моей вселенной", – подчеркнула Полякова. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину был создан сайт theylovewar.com, где размещают информацию об украинских и российских деятелях шоу-бизнеса и блогерах, которые не осудили войну или поддержали действия руководства России. 

В список, в частности, попали российские певцы и певицы Филипп Киркоров, Николай Басков, Дима Билан, Влад Топалов, Стас Михайлов, Олег Газманов, Лариса Долина, Анита Цой, Полина Гагарина. Есть в списке и исполнители, которые родились в Украине, но долгое время живут в России (например, Наташа Королева, Ани Лорак, Регина Тодоренко, Анна Седокова, Артур Пирожков, Лолита Милявская), а также исполнители, которые живут в Украине, но активно гастролируют в России (например, Maruv и Рожден Ануси).

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, шоу-бизнес, Филипп Киркоров, российская агрессия, война России против Украины, Оля Полякова
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