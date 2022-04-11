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11 апреля, 2022
 
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Серга – Тодоренко: Желаю родить тебе здорового ребенка. Надеюсь, у него будет возможность увидеть, от какой страны отказалась его мать

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Тодоренко и Серга были ведущими восьмого сезона шоу "Орел и решка"
Тодоренко и Серга были ведущими восьмого сезона шоу "Орел и решка"
Скриншот: Орел и Решка / YouTube

Служащий в ВСУ украинский ведущий, поэт и музыкант Николай Серга 10 апреля опубликовал в Instagram обращение к российской ведущей украинского происхождения Регине Тодоренко и другим знаменитостям, которые после нападения РФ на Украину замалчивают российскую агрессию.

"В лице Регины я обращаюсь ко всем этим "нейтральным" блогерам на территории РФ –всем этим веселящимся "ивлеевым", растекающимся в сожалениях "алинам астровским", истерично срывающимся "сабуровым", вечно релаксирующим "жиганам" и испуганным "ани лоракам". Это война, здесь нет полутонов – ты или против, или за. Даже невысказанная позиция – это позиция. Каждое наше действие или бездействие приводит к результату, хотим мы этого или нет, и популярность – это ответственность. Инфлюенсеры – это лидеры, распоряжающиеся культурным и духовным бюджетом страны. И от их высказываний и действий зависят настроение, ценности и убеждения аудитории", – заявил Серга.

Обращаясь лично к Тодоренко, он подчеркнул, что большая часть ее аудитории – это россияне.

"Это люди, которые благодаря украинскому проекту "Орел и решка" полюбили тебя. Следовательно, прислушиваются к тебе и доверяют тебе – возможно, даже больше, чем своим СМИ. И когда они видят твою реакцию на войну России в Украине, где Россия не является агрессором, где "жаль мирное население", но виноватых нет и к тому же события не более серьезные, чем твой гардероб, они делают для себя выводы, что, значит, никакого террора и геноцида со стороны России нет", – отметил  ведущий. 

Он не исключил, что если бы Тодоренко, которая во второй раз готовится стать матерью, публично осудила российскую агрессию против Украины, это помогло бы спасти жизни мирных украинцев. 

"Твое молчание – это твоя активная позиция, – отметил Серга. – Желаю родить тебе здорового ребенка. Надеюсь, что, несмотря на воспитание и настроение в семье, когда-нибудь у него будет возможность посетить родину матери и увидеть, от какой красивой и расцветающей страны она отказалась в пользу материальной стабильности".

Контекст:

Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году. В 2014-м прошла кастинг, став ведущей телепередачи "Орел и решка". Она вела шоу вместе с Сергой в восьмом сезоне (2016).

Ведущая замужем за российским артистом Владом Топаловым, , вместе с мужем и сыном живет в РФ. В 2018 году Топалов выступал на подконтрольной боевикам "ДНР" территории Донецкой области. После нападения РФ на Украину Тодоренко продолжает сниматься в российских развлекательных проектах. Артистка замалчивает российскую агрессию против Украины. 

Многие украинские знаменитости осудили ее позицию

Теги: война России против Украины, Регина Тодоренко, Коля Серга, Орел и решка
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