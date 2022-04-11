Серга после обвинений в хайпе ответил замалчивающей войну РФ против Украины Тодоренко

Серга: Регина или забыла, что я у нее заблокирован, или же специально это разыграла Фото: thekolya / Instagram

Тодоренко 9 апреля в Instagram Stories заявила, что защищающий Украину от российских оккупантов Серга критикует ее за замалчивание российской агрессии с целью хайпа.

В частности, ей не понравилось, что 9 апреля в интервью YouTube-каналу "Популярная политика" он сообщил о смерти своего друга и экс-возлюбленного Тодоренко, который был убит в спину российскими оккупантами.

"Почему не написал мне лично? Почему публично?" – в тот же день обратилась в личной переписке к Серге Тодоренко и разместила скриншот их переписки Instagram Stories. Она заявила подписчикам, что ее сообщение осталось без ответа.

Скриншот: reginatodorenko / Instagram



"Регина или забыла, что я у нее заблокирован, или же специально это разыграла, чтобы сделать себя жертвой, или Instagram каким-то образом заблокировал меня самостоятельно", – прокомментировал слова Тодоренко Серга.

Скриншот: thekolya / Instagram

