Серга после обвинений в хайпе ответил замалчивающей войну РФ против Украины Тодоренко

Тодоренко 9 апреля в Instagram Stories заявила, что защищающий Украину от российских оккупантов Серга критикует ее за замалчивание российской агрессии с целью хайпа.
В частности, ей не понравилось, что 9 апреля в интервью YouTube-каналу "Популярная политика" он сообщил о смерти своего друга и экс-возлюбленного Тодоренко, который был убит в спину российскими оккупантами.
"Почему не написал мне лично? Почему публично?" – в тот же день обратилась в личной переписке к Серге Тодоренко и разместила скриншот их переписки Instagram Stories. Она заявила подписчикам, что ее сообщение осталось без ответа.
"Регина или забыла, что я у нее заблокирован, или же специально это разыграла, чтобы сделать себя жертвой, или Instagram каким-то образом заблокировал меня самостоятельно", – прокомментировал слова Тодоренко Серга.
Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году. В 2014-м прошла кастинг, став ведущей телепередачи "Орел и решка". Она вела шоу вместе с Сергой в восьмом сезоне.
Ведущая замужем за российским артистом Владом Топаловым. В 2018 году он выступал в "ДНР". После нападения РФ на Украину Тодоренко продолжает сниматься в российских развлекательных проектах. Артистка замалчивает российскую агрессию против Украины
Многие украинские знаменитости осудили ее позицию.