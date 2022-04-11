Бульвар Шоубиз
 
11 апреля, 2022
 
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Серга после обвинений в хайпе ответил замалчивающей войну РФ против Украины Тодоренко

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Серга: Регина или забыла, что я у нее заблокирован, или же специально это разыграла
Серга: Регина или забыла, что я у нее заблокирован, или же специально это разыграла
Фото: thekolya / Instagram

Служащий в ВСУ 33-летний украинский ведущий, поэт и музыкант Николай Серга 10 апреля в Instagram Stories прокомментировал обвинения в хайпе от замалчивающей нападение РФ на Украину российской ведущей украинского происхождения Регины Тодоренко.

Тодоренко 9 апреля в Instagram Stories заявила, что защищающий Украину от российских оккупантов Серга критикует ее за замалчивание российской агрессии с целью хайпа.

В частности, ей не понравилось, что 9 апреля в интервью YouTube-каналу "Популярная политика" он сообщил о смерти своего друга и экс-возлюбленного Тодоренко, который был убит в спину российскими оккупантами. 

"Почему не написал мне лично? Почему публично?" – в тот же день обратилась в личной переписке к Серге Тодоренко и разместила скриншот их переписки Instagram Stories. Она заявила подписчикам, что ее сообщение осталось без ответа. 

Скриншот: reginatodorenko / Instagram
Скриншот: reginatodorenko / Instagram

"Регина или забыла, что я у нее заблокирован, или же специально это разыграла, чтобы сделать себя жертвой, или Instagram каким-то образом заблокировал меня самостоятельно", – прокомментировал слова Тодоренко Серга.

Скриншот: thekolya / Instagram
Скриншот: thekolya / Instagram

Контекст:

Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году. В 2014-м прошла кастинг, став ведущей телепередачи "Орел и решка". Она вела шоу вместе с Сергой в восьмом сезоне. 

Ведущая замужем за российским артистом Владом Топаловым. В 2018 году он выступал в "ДНР". После нападения РФ на Украину Тодоренко продолжает сниматься в российских развлекательных проектах. Артистка замалчивает российскую агрессию против Украины 

Многие украинские знаменитости осудили ее позицию

Теги: война России против Украины, Регина Тодоренко, Коля Серга
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