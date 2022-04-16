  Никитюк: Ведущей и блогером я была до войны. Сейчас я риэлтор, завскладом, водитель. Я одну профессию сменила на новых 16

"Леся, вы суперизвестная ведущая, блогер с миллионами подписок, вас знают все. Чем сегодня, в эти дни занимается звезда?" – спросил у Никитюк Гордон.
"Тем человеком я была до 24 числа, но после того, как нас пришли "освобождать", я одну профессию сменила на новых 16, скажем так. Теперь я риэлтор, завскладом, водитель, когда надо. Привожу, отвожу, селю, стараюсь найти нужные продукты. одежду, одеяла, подушки для людей, чтобы они смогли... Не у всех сразу получается уснуть, но хотя бы прилечь и отдохнуть, – рассказала Никитюк. – Это старая моя профессия – ведущая и блогер".
Никитюк рассказала, что организовала в помещении начальной школы центр для переселенцев, которые вынуждены были покинуть мирные города после оккупации или обстрелов российской армией. Ведущая не уточнила, в каком городе находится организованный ею центр.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Леся Никитюк родилась в Хмельницком в 1987 году. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.
До войны Никитюк работала на "Новом канале", где вела шоу "Le Маршрутка", "Кто против блондинок?", "Кто сверху?".
После нападения РФ на Украину, в первый день войны Никитюк обратилась к своим российским подписчикам, заявив им, что Россия начала бомбить Украину.