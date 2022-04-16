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16 апреля, 2022
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Никитюк: Ведущей и блогером я была до войны. Сейчас я риэлтор, завскладом, водитель. Я одну профессию сменила на новых 16

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Никитюк: Это старая моя профессия ведущая и блогер
Никитюк: Это старая моя профессия – ведущая и блогер
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская ведущая Леся Никитюк в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказала, что после нападения РФ на Украину стала волонтером и помогает переселенцам с поиском жилья, поселением и питанием.

"Леся, вы суперизвестная ведущая, блогер с миллионами подписок, вас знают все. Чем сегодня, в эти дни занимается звезда?" – спросил у Никитюк Гордон.

"Тем человеком я была до 24 числа, но после того, как нас пришли "освобождать", я одну профессию сменила на новых 16, скажем так. Теперь я риэлтор, завскладом, водитель, когда надо. Привожу, отвожу, селю, стараюсь найти нужные продукты. одежду, одеяла, подушки для людей, чтобы они смогли... Не у всех сразу получается уснуть, но хотя бы прилечь и отдохнуть, – рассказала Никитюк.  Это старая моя профессия – ведущая и блогер". 

Никитюк рассказала, что организовала в помещении начальной школы центр для переселенцев, которые вынуждены были покинуть мирные города после оккупации или обстрелов российской армией. Ведущая не уточнила, в каком городе находится организованный ею центр. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube


Контекст:

Леся Никитюк родилась в Хмельницком в 1987 году. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.

До войны Никитюк работала на "Новом канале", где вела шоу "Le Маршрутка", "Кто против блондинок?", "Кто сверху?".

После нападения РФ на Украину, в первый день войны Никитюк обратилась к своим российским подписчикам, заявив им, что Россия начала бомбить Украину.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: переселенцы, война России против Украины, Леся Никитюк
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