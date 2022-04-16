  Никитюк: Ведущей и блогером я была до войны. Сейчас я риэлтор, завскладом, водитель. Я одну профессию сменила на новых 16

"Леся, вы суперизвестная ведущая, блогер с миллионами подписок, вас знают все. Чем сегодня, в эти дни занимается звезда?" – спросил у Никитюк Гордон.

"Тем человеком я была до 24 числа, но после того, как нас пришли "освобождать", я одну профессию сменила на новых 16, скажем так. Теперь я риэлтор, завскладом, водитель, когда надо. Привожу, отвожу, селю, стараюсь найти нужные продукты. одежду, одеяла, подушки для людей, чтобы они смогли... Не у всех сразу получается уснуть, но хотя бы прилечь и отдохнуть, – рассказала Никитюк. – Это старая моя профессия – ведущая и блогер".

Никитюк рассказала, что организовала в помещении начальной школы центр для переселенцев, которые вынуждены были покинуть мирные города после оккупации или обстрелов российской армией. Ведущая не уточнила, в каком городе находится организованный ею центр.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube



