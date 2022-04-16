Никитюк о российских друзьях, которые не высказались о войне: На ребре долго не простоишь. Нужно определиться, орел или решка

Никитюк: Я хочу обратиться к тем, кто не может определиться: на ребре долго не простоишь Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"У вас наверняка есть друзья в России, причем известные друзья... Та же [ведущая и певица] Регина Тодоренко, с которой вы вели [программу] "Орел и решка". Скажите, вы общаетесь?" – спросил Гордон.

Никитюк вначале ответила уклончиво. Она ничего не сказала о Тодоренко, но похвалила позицию еще одного ведущего программы, Андрея Беднякова.

"Вот Андрей Бедняков молодец! Поддерживает армию, помогает всем, чем может", – сказала Никитюк.

Затем Гордон уточнил: "Остальные мимо кассы?".

"Я могу сказать только то, что люди, которые не определились, которые молчат... Знаете, это как одни люди выбирают орел, другие – решку. А вот некоторые не могут определиться. Я хочу обратиться к тем, кто не может определиться: на ребре долго не простоишь", – сказала Никитюк.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube