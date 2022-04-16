Никитюк о российских друзьях, которые не высказались о войне: На ребре долго не простоишь. Нужно определиться, орел или решка

"У вас наверняка есть друзья в России, причем известные друзья... Та же [ведущая и певица] Регина Тодоренко, с которой вы вели [программу] "Орел и решка". Скажите, вы общаетесь?" – спросил Гордон.
Никитюк вначале ответила уклончиво. Она ничего не сказала о Тодоренко, но похвалила позицию еще одного ведущего программы, Андрея Беднякова.
"Вот Андрей Бедняков молодец! Поддерживает армию, помогает всем, чем может", – сказала Никитюк.
Затем Гордон уточнил: "Остальные мимо кассы?".
"Я могу сказать только то, что люди, которые не определились, которые молчат... Знаете, это как одни люди выбирают орел, другие – решку. А вот некоторые не могут определиться. Я хочу обратиться к тем, кто не может определиться: на ребре долго не простоишь", – сказала Никитюк.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В 2012–2013 годах Никитюк вела тревел-программу Орел и решка" с Бедняковым, а в 2017-м – с Тодоренко.
Во время шоу Тодоренко и Никитюк подружились и сохраняли дружеские отношения после съемок. Никитюк была на свадьбе Тодоренко с российским певцом Владом Топаловым, которая состоялась в 2019 году.
В последние годы Тодоренко, которая родилась в Одессе, живет в России. После полномасштабного вторжения российских войск в Украину она не осудила российскую агрессию, хотя ее призывали это сделать многие украинские публичные деятели.
Бедняков, уроженец Мариуполя Донецкой области, поддержал Украину с первых дней. "Сейчас мой город пахнет горем, страданием и слезами, которые принесли великие лживые "освободители". Больше 90% моего города говорит на русском. И вот так "освободители" освобождают русскоговорящих. Пока вас не было у нас, город жил мирно и прекрасно. Но как только вы переступили границу, случилась катастрофа. И так везде, куда вы приходите", – написал он в Instagram 13 марта.