Самопровозглашенному главе Дымерской общины Киевской области сообщили о подозрении в коллаборационизме – Офис генпрокурора

По данным следствия, после оккупации Дымера мужчина добровольно согласился сотрудничать с россиянами.

"Получив гарантии личной безопасности от представителей оккупационных войск, он помогал им ориентироваться на местности. В начале марта 2022 года оккупанты принудительно собрали местное население. Во время выступления перед гражданами подозреваемый сообщил, что отныне он избран главой Дымерской ОТГ. В условиях военного положения он подбирал людей для незаконного сотрудничества с вооруженными силами государства-агрессора, привлекал их к выполнению работ в поселковом совете и на территории общины", – говорится в сообщении.

Также подозреваемый, по данным следствия, предоставлял российским военнослужащим сведения об участниках АТО, территориальной обороне и депутатах среди местных жителей.

Мужчине сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности, а также в несанкционированном распространении информации о Вооруженных силах Украины и других военных формированиях в условиях военного положения (ч. 5 ст. 111-1, ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины). Сейчас он находится под арестом.

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