"У нее брат в "Азове". СБУ перехватила разговор оккупанта о расстреле украинки

По словам оккупанта, он услышал выстрелы, а когда пошел узнать, что произошло, то увидел раненую женщину.
"Там баба лежит какая-то. Башка простреленная, лежит, дергается. Я говорю: "Что это за х...йня?" А они говорят, типа у нее брат в "Азове", она тут начала х...йню какую-то пороть. Короче, они ее расстреляли", – говорит он.
Оккупант добавил, что в женщину выстрелили еще несколько раз, пока она не умерла.
"Я говорю: "Вы ее хоть закопайте". Взял он ее за ноги, потянул куда-то. Просто п...здец", – сказал оккупант.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. По данным Офиса генпрокурора на утро 17 апреля, погибло 202 ребенка, 361 ранен. По данным ООН на 15 апреля, подтверждены 1982 жертвы и 2651 раненый среди мирных жителей, но в ООН отмечают, что фактические цифры намного выше.
В частности, только в Мариуполе, по данным властей на 12 апреля, погибли более 10 тыс. мирных жителей. Советник мэра города Петр Андрющенко допускает, что погибнуть могли порядка 20 тыс. горожан.