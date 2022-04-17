"У нее брат в "Азове". СБУ перехватила разговор оккупанта о расстреле украинки

По словам оккупанта, он услышал выстрелы, а когда пошел узнать, что произошло, то увидел раненую женщину.

"Там баба лежит какая-то. Башка простреленная, лежит, дергается. Я говорю: "Что это за х...йня?" А они говорят, типа у нее брат в "Азове", она тут начала х...йню какую-то пороть. Короче, они ее расстреляли", – говорит он.

Оккупант добавил, что в женщину выстрелили еще несколько раз, пока она не умерла.

"Я говорю: "Вы ее хоть закопайте". Взял он ее за ноги, потянул куда-то. Просто п...здец", – сказал оккупант.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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