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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате вооруженной агрессии РФ в Украине погибло 202 детей – Офис генпрокурора

Более 360 детей с начала полномасштабной войны получили ранения
Более 360 детей с начала полномасштабной войны получили ранения
Фото: depositphotos.com

Из-за вооруженной агрессии России против Украины с 24 февраля погибло 202 ребенка. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины в Facebook 17 апреля.

Еще минимум 361 ребенок ранен.

"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях", – говорится в сообщении.

Больше всего детей пострадало в Донецкой области – 117, Киевской – 106, Харьковской – 89, Черниговской – 54, Херсонской – 41, Николаевской – 40, Луганской – 36, Запорожской – 23, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15.

"В ходе фиксации уголовных правонарушений, совершенных военными российской армии на территории Бучанского района Киевской области, обнаружено тело 14-летнего мальчика. 15 апреля в результате обстрела села Гавриловка Новоалександровского района Херсонской области погиб 15-летний подросток. 16 апреля в Изюмском районе Харьковской области оккупанты обстреляли автомобиль, которым пыталась эвакуироваться семья из города Изюм. 15-летняя девочка получила ранения", – сообщили в Офисе генпрокурора.

Вследствие бомбардировок и обстрелов со стороны вооруженных сил РФ повреждено 1018 учебных заведений, из них 95 разрушены полностью.

https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/351985193630987

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: дети, война России против Украины, Офис генпрокурора
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