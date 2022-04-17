В результате вооруженной агрессии РФ в Украине погибло 202 детей – Офис генпрокурора

Более 360 детей с начала полномасштабной войны получили ранения Фото: depositphotos.com

Еще минимум 361 ребенок ранен.

"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях", – говорится в сообщении.

Больше всего детей пострадало в Донецкой области – 117, Киевской – 106, Харьковской – 89, Черниговской – 54, Херсонской – 41, Николаевской – 40, Луганской – 36, Запорожской – 23, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15.

"В ходе фиксации уголовных правонарушений, совершенных военными российской армии на территории Бучанского района Киевской области, обнаружено тело 14-летнего мальчика. 15 апреля в результате обстрела села Гавриловка Новоалександровского района Херсонской области погиб 15-летний подросток. 16 апреля в Изюмском районе Харьковской области оккупанты обстреляли автомобиль, которым пыталась эвакуироваться семья из города Изюм. 15-летняя девочка получила ранения", – сообщили в Офисе генпрокурора.

Вследствие бомбардировок и обстрелов со стороны вооруженных сил РФ повреждено 1018 учебных заведений, из них 95 разрушены полностью.

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