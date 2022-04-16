Германия не будет ограничивать прием беженцев из Украины – министр транспорта

Люди, которые нуждаются в помощи в Украине, должны иметь возможность найти убежище в Германии, отметил Виссинг Фото: EPA

По его словам, количество украинцев, прибывающих в Германию поездом, значительно сокращается – с пиковых примерно 8200 человек за сутки в начале вторжения РФ до нынешних около 2500 человек.

Однако власти ФРГ сохраняют логистические и транспортные структуры, поскольку предсказать ход войны не есть возможным и в любой момент число беженцев из Украины может увеличится, подчеркнул Виссинг.

Он отметил, что "люди, которые нуждаются в помощи в Украине, должны иметь возможность найти убежище в Германии".

Немецкого министра спросили, есть ли предел тому, сколько Германия может принять беженцев из Украины.

Виссинг в ответ сказал, что "этот вопрос не возникает" – Германия "не может и не будет отказываться от беженцев из Украины".

В МВД ФРГ сообщили в Twitter 16 апреля, что число официально зарегистрированных лиц, бежавших в Германию из Украины, составляет более 350 тыс. человек. В основном это женщины, дети и люди пожилого возраста.

Bis heute hat die #Bundespolizei 350.649 #Geflüchtete aus der #Ukraine in Deutschland festgestellt. Überwiegend sind es Frauen, Kinder und alte Menschen. pic.twitter.com/glutf5BILM — Bundesministerium des Innern und für Heimat (@BMI_Bund) April 16, 2022

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