ЕС дополнительно выделит €3,5 млрд для стран, принимающих украинских беженцев

Решение о выделении средств было согласовано на встрече глав МИД стран ЕС.

"В целях облегчения приема беженцев, бегущих из Украины из-за российской агрессии, совет принял акт о выделении в этом году дополнительных €3,5 млрд, которые государства-члены получат в зависимости от количества беженцев, прибывающих из Украины", – говорится в сообщении.

Принятый документ увеличит предварительное финансирование в рамках Программы восстановления сплоченности и территорий Европы (REACT-EU).

"В частности, предварительное финансирование от REACT-EU в 2022 году увеличится с 11% до 15% для всех стран-членов и с 11% до 45% для стран ЕС, где количество прибывших из Украины превышает 1% их населения на конец первого месяца после российского вторжения", – проинформировали в пресс-службе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)