"Динамо" в Варшаве сыграет первый матч в рамках масштабного турне в поддержку Украины

Об этом 8 апреля сообщается на официальном сайте ФК.
Поединок между "Динамо" и чемпионом Польши столичным клубом "Легия", который будет транслироваться в двух странах, начнется в 21.30 по Киеву на Stadion Legii.
Отмечается, что все вырученные от продажи билетов деньги, а также донаты, поступающие во время телетрансляции матча, будут "направлены на решение крупнейших гуманитарных проблем, возникших из-за полномасштабной войны РФ в Украине", которая началась после вторжения России 24 февраля.
"Финансовый сбор будет осуществляться на официальные счета в НБУ Минсоцполитики Украины, а средства будут направлены на удовлетворение продовольственных потребностей и обустройство мест размещения беженцев и граждан, которые в связи с боевыми действиями покинули место своего проживания, обеспечение их одеждой и обувью, предоставление лекарств и медицинских препаратов; обеспечение населения товарами первой необходимости, предоставление единоразовой денежной помощи, удовлетворение других первоочередных потребностей жизнедеятельности человека", – подчеркнули в ФК.
Матчи с участием "Динамо" будут проведены под лозунгом Match for peace #StopWarInUkraine ("Матч за мир #Остановим войну в Украине").
К поединкам также планируется привлечение звезд шоу-бизнеса, в Варшаве – Тины Кароль, Юлии Саниной (The Hardkiss), Екатерины Павленко (Go-A) и Dorofeeva.
В течение апреля – июня 2022 года "Динамо" проведет серию товарищеских благотворительных игр с рядом европейских клубов, среди которых – "Боруссия" (Дортмунд, Германия), ПСЖ (Париж, Франция), "Стяуа" (Бухарест, Румыния), "Легия" (Варшава, Польша), "Барселона" (Испания), "Милан" (Италия), "Бенфика" (Лиссабон, Португалия), "Аякс" (Амстердам, Нидерланды), "Спортинг" (Лиссабон, Португалия), "Базель" (Швейцария), отмечается в Facebook ФК 1 апреля.
"Цель проведения данных матчей – информирование международного сообщества об ужасной войне в Украине и сбор средств для поддержки украинцев, пострадавших от войны с российским агрессором, – говорится в сообщении. – "Динамо" (Киев) будет демонстрировать миру, что украинский народ стремится к миру и свободе, защищая собственное государство в войне с российским агрессором-оккупантом".