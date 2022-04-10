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"Динамо" в Варшаве сыграет первый матч в рамках масштабного турне в поддержку Украины

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Матчи с участием "Динамо" будут проведены под лозунгом Match for peace #StopWarInUkraine, отметили в ФК
Матчи с участием "Динамо" будут проведены под лозунгом Match for peace #StopWarInUkraine, отметили в ФК
Фото: FC Dynamo Kyiv / Facebook

Чемпион Украины по футболу киевское "Динамо" 12 апреля в Варшаве (Польша) сыграет первый из серии благотворительных матчей в рамках масштабного зарубежного турне в поддержку страны.

Об этом 8 апреля сообщается на официальном сайте ФК.

Поединок между "Динамо" и чемпионом Польши столичным клубом "Легия", который будет транслироваться в двух странах, начнется в 21.30 по Киеву на Stadion Legii.

Отмечается, что все вырученные от продажи билетов деньги, а также донаты, поступающие во время телетрансляции матча, будут "направлены на решение крупнейших гуманитарных проблем, возникших из-за полномасштабной войны РФ в Украине", которая началась после вторжения России 24 февраля.

"Финансовый сбор будет осуществляться на официальные счета в НБУ Минсоцполитики Украины, а средства будут направлены на удовлетворение продовольственных потребностей и обустройство мест размещения беженцев и граждан, которые в связи с боевыми действиями покинули место своего проживания, обеспечение их одеждой и обувью, предоставление лекарств и медицинских препаратов; обеспечение населения товарами первой необходимости, предоставление единоразовой денежной помощи, удовлетворение других первоочередных потребностей жизнедеятельности человека", – подчеркнули в ФК.

Матчи с участием "Динамо" будут проведены под лозунгом Match for peace #StopWarInUkraine ("Матч за мир #Остановим войну в Украине").

К поединкам также планируется привлечение звезд шоу-бизнеса, в Варшаве – Тины Кароль, Юлии Саниной (The Hardkiss), Екатерины Павленко (Go-A) и Dorofeeva.

https://www.facebook.com/fcdynamoua/videos/365934465447209/

Контекст:

В течение апреля – июня 2022 года "Динамо" проведет серию товарищеских благотворительных игр с рядом европейских клубов, среди которых – "Боруссия" (Дортмунд, Германия), ПСЖ (Париж, Франция), "Стяуа" (Бухарест, Румыния), "Легия" (Варшава, Польша), "Барселона" (Испания), "Милан" (Италия), "Бенфика" (Лиссабон, Португалия), "Аякс" (Амстердам, Нидерланды), "Спортинг" (Лиссабон, Португалия), "Базель" (Швейцария), отмечается в Facebook ФК 1 апреля.

"Цель проведения данных матчей – информирование международного сообщества об ужасной войне в Украине и сбор средств для поддержки украинцев, пострадавших от войны с российским агрессором, – говорится в сообщении. – "Динамо" (Киев) будет демонстрировать миру, что украинский народ стремится к миру и свободе, защищая собственное государство в войне с российским агрессором-оккупантом".

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