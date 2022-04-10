"Динамо" в Варшаве сыграет первый матч в рамках масштабного турне в поддержку Украины

Матчи с участием "Динамо" будут проведены под лозунгом Match for peace #StopWarInUkraine, отметили в ФК Фото: FC Dynamo Kyiv / Facebook

Об этом 8 апреля сообщается на официальном сайте ФК.

Поединок между "Динамо" и чемпионом Польши столичным клубом "Легия", который будет транслироваться в двух странах, начнется в 21.30 по Киеву на Stadion Legii.

Отмечается, что все вырученные от продажи билетов деньги, а также донаты, поступающие во время телетрансляции матча, будут "направлены на решение крупнейших гуманитарных проблем, возникших из-за полномасштабной войны РФ в Украине", которая началась после вторжения России 24 февраля.

"Финансовый сбор будет осуществляться на официальные счета в НБУ Минсоцполитики Украины, а средства будут направлены на удовлетворение продовольственных потребностей и обустройство мест размещения беженцев и граждан, которые в связи с боевыми действиями покинули место своего проживания, обеспечение их одеждой и обувью, предоставление лекарств и медицинских препаратов; обеспечение населения товарами первой необходимости, предоставление единоразовой денежной помощи, удовлетворение других первоочередных потребностей жизнедеятельности человека", – подчеркнули в ФК.

Матчи с участием "Динамо" будут проведены под лозунгом Match for peace #StopWarInUkraine ("Матч за мир #Остановим войну в Украине").

К поединкам также планируется привлечение звезд шоу-бизнеса, в Варшаве – Тины Кароль, Юлии Саниной (The Hardkiss), Екатерины Павленко (Go-A) и Dorofeeva.