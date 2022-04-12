С 24 февраля в Украину въехало более 870 тыс. украинцев – Госпогранслужба

В последние недели фиксируется увеличение числа украинцев, которые возвращаются в страну, сообщили в ГПСУ Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

"В первые дни возвращение граждан Украины из-за границы было незначительным – около 10 тыс. человек в сутки пересекали границу на въезд. Большинство из них составляли мужчины", – сказал он.

По словам Демченко, в последние недели фиксируется увеличение числа украинцев, которые возвращаются в страну.

"В сутки этот показатель достигает 25–30 тыс. человек. В отличие от первых дней, когда большинство составляли мужчины, сейчас мы видим, что возвращаются и женщины, и дети, и люди преклонного возраста. С 24 февраля на въезд в Украину проследовало более 870 тыс. граждан Украины", – рассказал спикер.

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