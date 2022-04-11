В РФ готовятся к партизанской войне – ГУР Минобороны Украины

Впервые контрдиверсионные мероприятия на железной дороге РФ были введены после вторжения России в Украину 24 февраля, отметили в ГУР Минобороны Фото: РЖД - Российские железные дороги / Facebook

Соответствующую телеграмму 11 апреля в Facebook опубликовало Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

Отмечается, что впервые контрдиверсионные мероприятия на железной дороге РФ были введены после вторжения России в Украину 24 февраля (на краткий срок, в расчете на скорый блицкриг), но после провала военной операции их действие регулярно продолжают и усиливают.

"Такое повышение готовности связано, в частности, с действиями белорусских "рельсовых партизан", которые целенаправленно выводят из строя железнодорожное сообщение с Украиной, чтобы усложнить доставку подкрепления в зону боевых действий. Недавние же взрывы вблизи Белгорода на местной нефтебазе и складах боеприпасов посеяли панику и в соседних российских регионах РФ. Этим положено начало партизанской войне и перенесение боевых действий на территорию РФ", – отметили в ГУР.

В МИД и Минобороны не подтвердили причастность Украины к пожару на нефтебазе в российском Белгороде.

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