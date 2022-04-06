В Беларуси силовики задержали "рельсовых партизан", есть раненые

Он назвал мужчин "террористами", а повреждения объектов железнодорожной инфраструктуры – "терактами". Повреждения инфраструктуре были нанесены еще 28 марта.

При задержании эти жители Бобруйска оказали сопротивление и к ним "применили оружие на поражение", заявил Казакевич. Двое получили ранения и были госпитализированы.

Сообщество железнодорожников Беларуси пишет в Telegram, что эти задержанные не оказывали сопротивление, но были "целенаправленно расстреляны в коленные суставы".

Еще одного такого "террориста" – жителя Минского района силовики задержали в Борисовском районе 1 апреля, сказал Казакевич. Его тяжело ранили при задержании.

По сообщению журналистов, которые ведут паблик "Беларускі гаюн", речь идет о так называемых рельсовых партизанах.

Так их называет и правозащитный центр "Весна". Мужчины, вероятно, пытались помешать поездам с российской военной техникой двигаться в сторону Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)