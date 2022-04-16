Оккупанты "ЛДНР" проводят мобилизацию подростков, участвующих в "патриотических клубах", уже есть погибшие

Денисова: С 2017 года самопровозглашенные "республики" учат выпускников, готовых брать в руки оружие Фото: Людмила Денісова / Facebook

"По информации, полученной от партнерских правозащитных организаций, работающих в ОРДЛО, оккупанты мобилизуют даже несовершеннолетних участников этих клубов, начиная с 16 лет. Среди подростков уже есть погибшие, в частности Иван Шифман, участник так называемого военно-патриотического спортивного клуба "Наследники победы" территориального штаба города Комсомольское ОО "Военно-патриотического движения "Молодая гвардия – Юнармия", – написала Денисова.

Она подчеркнула, что боевики "ЛДНР" проводят пропаганду и военные учения в отношении детей уже не один год.

"С 2017 года самопровозглашенные "республики" учат выпускников, готовых брать в руки оружие", – отметила омбудсмен.

Денисова напомнила, что, пропагандируя вступление в армию гражданского населения, включая детей, временно оккупированных территорий, РФ грубо нарушает законы и обычаи войны, предусмотренные Женевской конвенцией 1949 года о защите гражданского населения во время войны и Факультативным протоколом к Конвенции ООН о правах ребенка по участию детей в вооруженных конфликтах.

"В резолюции Совета Безопасности ООН №2427 (2018) отмечается, что к детям, которые были завербованы в нарушение применимого международного права вооруженными силами и вооруженными группами и в совершении преступлений во время вооруженных конфликтов, необходимо относиться как к жертвам нарушений международного права", – добавила омбудсмен.

Она обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину с просьбой учесть эти факты нарушений России прав детей в Украине.

Война России против Украины. Главное (обновляется)