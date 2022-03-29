"Увидел рекламу в Telegram". В Харькове ребенок занимался корректировкой огня оккупантов

В Харькове разоблачили мальчика, которого российская военная разведка привлекла в качестве корректировщика огня. Видео разговора с ним опубликовали на странице спецслужбы.

"Занимался координированием огня в Telegram. Увидел рекламу эту в Telegram. Nам говорили: если скажешь местоположение, мы тебе дадим денег. Я сказал местоположение. Потом они стали реже мне отвечать и все", – рассказал ребенок.

Он добавил, что денег ему не заплатили. Отец подростка сказал, что ему очень стыдно.

"Контролируйте, пожалуйста, свои телефоны. Потому что было все на доверии. Из серии, что переписывается со своими сверстниками, а получилось очень печально. Я очень сожалею, мне очень стыдно", – отметил харьковчанин.