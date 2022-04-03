Врачи киевского "Охматдета" достали обломок российского снаряда из головы 13-летней девочки

13-летняя София была ранена 5 марта во время российских обстрелов в Николаевской области. В дом ее семьи попал снаряд оккупантов.

Три недели девочка проходила лечение в Николаеве. В конце марта она с матерью смогли попасть в "Охматдет". Ее прооперировали.

"Из ее головы медики извлекли обломок снаряда, который прошел через висок и остановился между полушариями головного мозга", – рассказали в Минздраве и опубликовали снимки МРТ мозга и фото извлеченного осколка.

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