ГОРДОН
 
 
МИР

"Кровь" на ногах и белье и мешки на головах. Женщины Вильнюса поддержали протест против насилия российских солдат в отношении женщин и детей в Украине

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Акция прошла напротив посольства России на берегу пруда, где ранее воду окрасили в красный цвет в знак протеста против военных преступлений РФ
Акция прошла напротив посольства России – на берегу пруда, где ранее воду окрасили в красный цвет в знак протеста против военных преступлений РФ
Фото: Stratcom Centre UA / Twitter

16 апреля жительницы Вильнюса (Литва) провели напротив здания российского посольства акцию протеста, чтобы привлечь внимание к насилию российских солдат против украинских женщин и детей. Об этом сообщает LRT.

Женщины с мешками на головах, связанными руками и "окровавленными" ногами и бельем выстроились у пруда, в котором в начале апреля окрасили воду в красный цвет, чтобы обратить внимание мира на военные преступления России.

У некоторых были в руках детские игрушки с пятнами красного цвета. Они стояли молча 20 минут, некоторые плакали.

https://www.facebook.com/neringa.rekasiute/posts/10159876945108781

При этом одна из таких игрушек похожа на лошадку, которая найдена на железнодорожном вокзале Краматорска после ракетного удара, жертвами которого стали 59 человек, в том числе дети. Игрушка стала вещественным доказательством и передана в Международный суд ООН, сообщал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4959624760752287&set=a.776411892406949&type=3

В материале не уточняется число участниц акции, судя по фото и видео, их было около 20. Организаторы рассказали, что последовали примеру женщин, которые провели такую же акцию в столице Эстонии 13 апреля.

Контекст:

С начала вторжения российских войск Офис омбудсмена получает жалобы с информацией о половых преступлениях россиян на оккупированных украинских территориях. О половых преступлениях российской армии против мирного населения на тот момент оккупированных населенных пунктов Киевской области сообщали 17 марта в Офисе президента Украины.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, среди изнасилованных жителей Киевской области есть дети, в том числе 14-летняя девочка, которая после насилия забеременела. Президент Украины Владимир Зеленский среди пострадавших от таких действий оккупантов называл даже младенца. Он обещал, что Украина установит личности этих российских оккупантов. "Мы установим полную правду обо всех этих извергах. Сколько бы времени и усилий для этого ни понадобилось, мы найдем всех", – заявил президент.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 22 марта сообщила о первом подозрении оккупанту за изнасилование в Украине. Всего, по ее словам, зарегистрировано около 5 тыс. военных преступлений РФ.

Правозащитная организация Human Rights Watch 3 апреля обнародовала информацию о ряде преступлений российской армии на оккупированных территориях, факты изнасилований подтвердились.

Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс считает, что российские военные используют изнасилования в качестве оружия в войне против Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Литва, изнасилование, Краматорск, Вильнюс, дети, война России против Украины, женщины, акции протеста, российские военные, игрушки
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Никитюк – украинским военным: Ребята, возвращайтесь целыми, мне еще замуж надо
  Никитюк – украинским военным: Ребята, возвращайтесь целыми, мне еще замуж надо G
Дмитрий ГОРДОН
  "Война показала, кто нам брат". "Пиккардийская терция" спела "Гей, соколи" в новой интерпретации в знак благодарности полякам. Видео
  "Война показала, кто нам брат". "Пиккардийская терция" спела "Гей, соколи" в новой интерпретации в знак благодарности полякам. Видео
Организаторы отменили выступление "путинского клоуна" Сабурова в Чикаго под давлением украинской диаспоры
Организаторы отменили выступление "путинского клоуна" Сабурова в Чикаго под давлением украинской диаспоры
  Никитюк: Ведущей и блогером я была до войны. Сейчас я риэлтор, завскладом, водитель. Я одну профессию сменила на новых 16
  Никитюк: Ведущей и блогером я была до войны. Сейчас я риэлтор, завскладом, водитель. Я одну профессию сменила на новых 16 G
Дмитрий ГОРДОН
Киркоров поддержал "свою подругу" Марченко и призвал освободить Медведчука "из подвалов СБУ"
Киркоров поддержал "свою подругу" Марченко и призвал освободить Медведчука "из подвалов СБУ"
Принцу Гарри в Гааге волонтеры фонда "Повернись живим" подарили календарь об украинской армии. Фото
Принцу Гарри в Гааге волонтеры фонда "Повернись живим" подарили календарь об украинской армии. Фото
  "Я знал, что он хороший человек, не хитрый". Павлик назвал Зеленского крутым президентом
  "Я знал, что он хороший человек, не хитрый". Павлик назвал Зеленского крутым президентом
  Данилко: Мне сейчас очень мало кто звонит. Не пойму даже почему
  Данилко: Мне сейчас очень мало кто звонит. Не пойму даже почему
  "Вокруг дома уцелели". Харчишин заявил, что его дом под Гостомелем был уничтожен с помощью корректировщика
  "Вокруг дома уцелели". Харчишин заявил, что его дом под Гостомелем был уничтожен с помощью корректировщика
  "Нет ничего, что могло бы оправдать убийства женщин, детей и мирных жителей". Ришар записал обращение к Путину
  "Нет ничего, что могло бы оправдать убийства женщин, детей и мирных жителей". Ришар записал обращение к Путину
  Павлик: Когда в мирное время Глызин приезжал в Украину, первое, что он говорил: "Хай живе Степан Бандера та його жінка Параска"
  Павлик: Когда в мирное время Глызин приезжал в Украину, первое, что он говорил: "Хай живе Степан Бандера та його жінка Параска"
"І все буде добре". Группа "Океан Ельзи" на Пасху выступит с благотворительным концертом в Киеве в поддержку украинских детей
"І все буде добре". Группа "Океан Ельзи" на Пасху выступит с благотворительным концертом в Киеве в поддержку украинских детей
Сценарист "Карточного домика" снимает в Буче фильм о зверствах российских оккупантов и геноциде украинского народа
Сценарист "Карточного домика" снимает в Буче фильм о зверствах российских оккупантов и геноциде украинского народа
"Они смогут очистить наше общество". Бенюк заявил, что руководить Украиной должны люди, которые прошли войну
"Они смогут очистить наше общество". Бенюк заявил, что руководить Украиной должны люди, которые прошли войну
"Хорошо, что вовремя скачала Photoshop". Каминская показала, как выглядит в эмиграции
"Хорошо, что вовремя скачала Photoshop". Каминская показала, как выглядит в эмиграции
  Monatik посвятил песню волонтерам и ВСУ. Деньги от монетизации клипа артист передаст украинской армии. Видео
  Monatik посвятил песню волонтерам и ВСУ. Деньги от монетизации клипа артист передаст украинской армии. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Невестка Марченко пригрозила "тройным бумерангом" после задержания Медведчука (312851)
2
"У Медведчука было две жены?", "Кто эта мадам?" В сети обсуждают изменения во внешности Марченко (180681)
3
Позитив о Потапе: Не могу даже сказать, где он. Мы на связи, но я понимаю, сколько сейчас людей его достают (83125)
4
"В этой песне – весь "русский мир". Гребенщиков спел про "падаль на небесах". Видео (67409)
5
Melovin обратился к жене задержанного СБУ кума Путина Медведчука: Пришло время рассказать, что вы обо мне говорили за кулисами (61221)
6
"Топалов – хамло и наркоман". Эсхакзай рассказала, какой российский канал финансирует замалчивающую войну РФ против Украины Тодоренко (53384)
7
В сети показали, как выглядела бы Марченко, обращаясь к президентам Монголии, Вьетнама, Зимбабве, Перу (40245)
8
"Такая комбинация операций используется при побеге и смене паспорта". Эксперт прокомментировал перемены во внешности жены Медведчука (38103)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS