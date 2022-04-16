"Кровь" на ногах и белье и мешки на головах. Женщины Вильнюса поддержали протест против насилия российских солдат в отношении женщин и детей в Украине

Акция прошла напротив посольства России – на берегу пруда, где ранее воду окрасили в красный цвет в знак протеста против военных преступлений РФ Фото: Stratcom Centre UA / Twitter

Женщины с мешками на головах, связанными руками и "окровавленными" ногами и бельем выстроились у пруда, в котором в начале апреля окрасили воду в красный цвет, чтобы обратить внимание мира на военные преступления России.

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У некоторых были в руках детские игрушки с пятнами красного цвета. Они стояли молча 20 минут, некоторые плакали.

При этом одна из таких игрушек похожа на лошадку, которая найдена на железнодорожном вокзале Краматорска после ракетного удара, жертвами которого стали 59 человек, в том числе дети. Игрушка стала вещественным доказательством и передана в Международный суд ООН, сообщал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

В материале не уточняется число участниц акции, судя по фото и видео, их было около 20. Организаторы рассказали, что последовали примеру женщин, которые провели такую же акцию в столице Эстонии 13 апреля.