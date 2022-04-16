"Кровь" на ногах и белье и мешки на головах. Женщины Вильнюса поддержали протест против насилия российских солдат в отношении женщин и детей в Украине

Женщины с мешками на головах, связанными руками и "окровавленными" ногами и бельем выстроились у пруда, в котором в начале апреля окрасили воду в красный цвет, чтобы обратить внимание мира на военные преступления России.
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У некоторых были в руках детские игрушки с пятнами красного цвета. Они стояли молча 20 минут, некоторые плакали.
При этом одна из таких игрушек похожа на лошадку, которая найдена на железнодорожном вокзале Краматорска после ракетного удара, жертвами которого стали 59 человек, в том числе дети. Игрушка стала вещественным доказательством и передана в Международный суд ООН, сообщал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.
В материале не уточняется число участниц акции, судя по фото и видео, их было около 20. Организаторы рассказали, что последовали примеру женщин, которые провели такую же акцию в столице Эстонии 13 апреля.
С начала вторжения российских войск Офис омбудсмена получает жалобы с информацией о половых преступлениях россиян на оккупированных украинских территориях. О половых преступлениях российской армии против мирного населения на тот момент оккупированных населенных пунктов Киевской области сообщали 17 марта в Офисе президента Украины.
По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, среди изнасилованных жителей Киевской области есть дети, в том числе 14-летняя девочка, которая после насилия забеременела. Президент Украины Владимир Зеленский среди пострадавших от таких действий оккупантов называл даже младенца. Он обещал, что Украина установит личности этих российских оккупантов. "Мы установим полную правду обо всех этих извергах. Сколько бы времени и усилий для этого ни понадобилось, мы найдем всех", – заявил президент.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 22 марта сообщила о первом подозрении оккупанту за изнасилование в Украине. Всего, по ее словам, зарегистрировано около 5 тыс. военных преступлений РФ.
Правозащитная организация Human Rights Watch 3 апреля обнародовала информацию о ряде преступлений российской армии на оккупированных территориях, факты изнасилований подтвердились.
Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс считает, что российские военные используют изнасилования в качестве оружия в войне против Украины.